Exsecretaria de Estado de EEUU. Hillary Clinton señala que Trump usa el narcotráfico como pretexto para una «intervención militar» en Venezuela

La exsecretaria de Estado de EEUU se preguntó si estalla el caos, quién asumiría la responsabilidad, advirtiendo que un ataque al país podría resultar en «una Somalia gigante en la costa de América del Sur».

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, reveló que el presidente Donald Trump busca justificar algún tipo de actividad militar en contra del mandatario Nicolás Maduro, usando la guerra contra las drogas como pretexto.

«No tenemos idea de que tipo de botes son, si pescadores, de familias de narcotráfico, ni ellos tampoco tienen idea», señaló Clinton este miércoles en un panel en Nueva York organizado por el Consejo de Relaciones Exteriores.

Argumentó que, en su opinión, la administración Trump está «sentando las bases para algún tipo de acción militar contra Maduro«.

Clinton cuestionó cuáles podrían ser los objetivos políticos después de la posible eliminación de Maduro, diciendo que esto necesita ser analizado con cuidado, citando los años de caos en Libia después de los ataques aéreos de la OTAN en 2011, seguidos por la muerte del líder del país, Muammar Gaddafi.

Clinton también preguntó si estalla el caos, quién asumiría la responsabilidad, advirtiendo que un ataque a Venezuela podría resultar en «una Somalia gigante en la costa de América del Sur», en referencia al tradicionalmente inquieto país del Cuerno de África.

Agregó que Trump tampoco conoce el estado de los barcos, «porque si tuvieran una idea, al menos compartirían esa información«.

Señalando que las embarcaciones eran todas pequeñas, con capacidad para 12 pasajeros como máximo, Clinton dijo que había formas de manejarlas sin necesidad de hacerlas explotar, basándose en prácticas pasadas.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión