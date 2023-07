Exsacerdote Enrique Alaña acusado de abuso sexual contó su versión de los hechos

El exsacerdote católico Enrique ‘Kike’ Antonio Alaña Morillo, quien fue retirado de su rol clerical, tal como se dio a conocer en un comunicado suscrito por el cardenal Baltazar Porras, arzobispo de Caracas, defiende su inocencia y manifestó su perdón a quienes han querido empañar su imagen.

Aunque en el escrito difundido por el Arzobispo de Caracas, no se detallan las razones de la expulsión, a través de los diferentes medios se hizo saber, extraoficialmente, que sobre Enrique Alaña pesaban señalamientos de presunto abuso sexual.

Alaña Morillo, quien se venía desempeñando como párroco de la iglesia La Ascensión del Señor, en Cumbres de Curumo, en el municipio Baruta del estado Miranda, difundió un video donde expone sus razones.

Kike Alaña se defiende

“Hago este video para mostrarles mi versión de la situación en la que se me ha involucrado (…) en la que se me expone de manera injusta y, al mismo tiempo, poco caritativa”, señala.

En el material audiovisual, relata que en el año 2021 fue llamado por el Cardenal a su residencia, donde se le hizo la notificación de una acusación en su contra por un supuesto abuso; la noticia le causó dolor, por ser “una acusación asquerosa”, sin fundamento.

Desde aquel momento, Alaña Morillo dice que declaró su inocencia, por lo cual trabajó en su defensa y, según argumenta, demostró “con pruebas” no tener responsabilidad en algún delito.

Durante año y medio, se llevó a cabo la investigación por parte del Ministerio Público, la cual fue conocida por tres o cuatro fiscalías, mientras que en paralelo se siguió una investigación eclesiástica.

Señala el exsacerdote que la Fiscalía General de la República concluyó “que no existe ningún elemento de convicción” que sustente la acusación. “Eso me hace inocente”, puntualiza Alaña.

En lo que respecta, al proceso llevado por la iglesia dice que se mantuvo expectante, “esperando, en la oración, que saliera a relucir la verdad”.

“Perdono a quienes han querido dañarme; me han hecho más fuerte”

Posteriormente, mientras indagaba sobre su caso, en la disposición de aportar elementos que demostraran su inocencia, el pasado 24 de febrero de 2023, Alaña fue llamado desde la residencia del Cardenal para hacerle la notificación, “que viene desde Roma como mandato”. En el comunicado se hace saber que sería dimitido al estado laical.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para perdonar a todos aquellos que se han esmerado en tachar mi imagen, en perjudicarme, en exponerme. Si en algún momento pensaban que estaban haciéndome daño, lastimosamente les digo que no lo hicieron. Todo lo contrario. Me fortalecieron, me edificaron, me han hecho cada vez más fuerte, para seguir avanzando en este mundo”, expresó.

COMUNICADO



El Cardenal Baltazar Porras, Arzobispo Metropolitano de Caracas, comunica oficialmente la dimisión de Enrique Antonio Alaña Morillo, del estado clerical.



En adelante, ya no es sacerdote católico.



Caracas, 26 de julio 2023. pic.twitter.com/duDys7Hope — Arquidiócesis de Caracas (@ArquiCaracas) July 26, 2023

Enrique Alaña: Familiares del niño con el que me involucraron, me apoyan

Agradeció a la familia del niño con el que lo involucraron, por su apoyo y solidaridad. “Son los primeros que se manifestaron en mi favor, defendiéndome, porque me conocen y están extremadamente agradecidos por lo que hice por el niño y por toda la familia”.

“Oren por mí para que siga haciendo una vida de logros y de alcances, para el pueblo, al que siempre he servido”, pidió al finalizar el video.

Quién es Enrique Alaña

Enrique ‘Kike’ Alaña es nativo de Ciudad Ojeda, estado Zulia, tiene 51 años de edad, y 22 de carrera sacerdotal.

Inició su trabajo evangelizador en la Pastoral Juvenil; fue párroco en las iglesias de El Junquito, Minas de Baruta y Palo Verde.

A la fecha de su retiro, estaba al frente de la Iglesia de Cumbres de Curumo, en el este caraqueño. Es Comunicador Social y músico.

Con información de Noticia al Día