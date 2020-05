Explosivas declaraciones de Henri Falcon sobre Guaido y Maduro

View this post on Instagram

El ex-gobernador del estado Lara y dirigente del partido Avanzada Progresista, Henri Falcon, afirmo en una entrevista con el periodista Kiko Bautista que Juan Guaido "No es un mal muchacho, pero como politico no tiene nada en la bola". Durante el programa también afirmo que el gobierno de Maduro "parece un carrito chocon peleando con todo el mundo".