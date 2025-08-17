Explosión cerca de un centro de votación en Bolivia

El Gobierno de Bolivia reportó, este domingo 17 de agosto, la detonación de un artefacto explosivo cerca de un centro de votación en la comunidad Kutimarca, del municipio de Arque, Cochabamba.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ha precisado que la explosión se registró este sábado, mientras se trasladaba el material electoral. En ese mismo centro de votación iba a emitir su voto el candidato izquierdista Andrónico Rodríguez durante los comicios de este domingo.

Autoridades del Órgano Electoral y de seguridad coordinan acciones para reforzar la zona y garantizar que la votación se desarrolle con normalidad.

con información de Actualidad RT