Expiloto de F1 Jacques Villeneuve habla claro sobre Sainz y arremete contra Leclerc: «Charles no estaba por delante de él, como mucha gente quiere pensar»

El ex campeón del mundo se llena de elogios hacia al madrileño y asegura que hace «mejor» a todos los equipos que va.

Ferrari no termina de levantar cabeza en la temporada. Tras 17 jornadas disputadas, todavía no han podido ganar y, en general, han disfrutado del cuarto mejor coche de la parrilla. Según Jacques Villeneuve, campeón del mundo en 1997, la Scuderia está atravesando el conocido ‘efecto Carlos Sainz‘, en el que existe un bajón de resultados y rendimiento una vez el madrileño abandona una escuadra.

Leer También: Playoffs de MLB: El Venezolano Daniel Palencia ganó el primero con los Cachorros de Chicago ante Padres de San Diego

Carlos Sainz celebra con su equipo el tercer lugar del GP de Azerbaiyán.EFE

Además, su podio en el GP de Azerbaiyán confirmó la teoría del ex piloto canadiense. En declaraciones a OLBG, destacó el impacto que tiene en un nuevo equipo. «Si nos fijamos en su carrera, cuando se ha incorporado a un nuevo equipo, le ha llevado un tiempo, quizá media temporada, ponerse al día. Se esfuerza por ello. Pero durante ese periodo, hace que todo el equipo funcione mejor. Eso es lo que ha ocurrido en todos los equipos a los que se ha incorporado«, afirmó.

En el mismo escalón que Charles Leclerc

Del mismo modo, habla del impacto que suele tener en sus compañeros de equipo, a quienes ayuda a ir más rápido una vez empezada la temporada. «Y en algún momento, a menudo ha tenido un compañero de equipo que quizá era unas centésimas más rápido. Pero ese compañero de equipo era más rápido también gracias al trabajo que estaba haciendo».

Su último compañero antes de llegar a Williams fue Charles Leclerc.Villeneuve valoró a sendos pilotos en su etapa en la misma escudería, resaltando la igualdad que existía en pista. «Pero luego Sainz se volvió más rápido que su compañero de equipo. Incluso si nos fijamos en Leclerc, Leclerc no estaba por delante de Sainz en Ferrari, como mucha gente quiere pensar».

«Leclerc no estaba por delante de Sainz en Ferrari, como mucha gente quiere pensar«.

Jacques Villeneuve

El positivo impacto que tiene el madrileño al aterrizar en un equipo, es igualmente proporcional al abandonar su antigua ‘casa’. «Y cada vez que dejaba un equipo, ese equipo iba cuesta abajo. Siempre. Y ahora ocurre lo mismo con Ferrari«, señala.

Un papel protagonista en Williams

Pese a no haber disfrutado de buenos resultados en gran parte de la temporada, el campeón del mundo señala que Carlos se ha convertido en una pieza clave en Williams. «Tiene que estar bastante contento con lo que está pasando en Williams. Ahora se le percibe como el constructor del equipo, una gran incorporación, y allí le quieren. Así que, si vas a abandonar el barco, tienes que pensártelo dos veces«, sentenció.

Hender «Vivo» González

Con información de Marca