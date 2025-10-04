Expertos en sueño destacan cómo combatir estos tres tipos de cansancio que no se solucionan durmiendo

Es posible que tengas un tipo de cansancio diferente al físico y existe una solución. Los expertos indican cómo combatir los diferentes tipos de fatiga.

Dormiste ocho horas anoche, tienes un buen estado de salud y estás en una semana de descarga del gimnasio. Sin embargo, por alguna razón, estás agotado. Resulta que, según la Dra. Saundra Dalton-Smith, médica internista, existen varios tipos de fatiga que podrían estar deprimiéndote. «Cuando alguien dice que está fatigado, mi primera pregunta es ¿qué tipo de cansancio sientes?», dice la Dra. Dalton-Smith, y añade que las respuestas pueden ir más allá de los típicos síntomas de fatiga mental y física, e incluir la emocional, la social y/o la sensorial. Y para recuperarte, necesitas saber con cuál te enfrentas.

La fatiga es multifacética, coincide el Dr. W. Christopher Winter, asesor de salud mental y experto en medicina del sueño y neurología. Incluso escribió un libro, The Sleep Solution, en el que propone una posible causa de fatiga para cada letra del alfabeto. “La somnolencia se debe a un sueño inadecuado o disfuncional”, afirma. La fatiga es mucho más difícil de detectar.

Sin embargo, comprender la causa raíz es lo que ayudará a determinar cómo mejorarla, añade el Dr. James Clarke, profesor de psicología en la Escuela de Salud Poblacional de la Universidad de Curtin (Australia), quien ha realizado investigaciones sobre la fatiga emocional en el ámbito laboral.

Diferentes tipos de cansancio

La Dra. Dalton-Smith recomienda primero preguntarse cómo has estado usando tu energía durante la última semana. Quizás usaste mucha energía emocional reprimiendo a un subordinado. O tal vez usaste tu energía social entreteniendo a tus hijos más de lo habitual esta semana. «Si hay un área en la que usas energía, pero no tienes un plan para recuperarla, es probable que sea un área en la que desarrolles un déficit», dice.

Clarke señala que puede ser difícil determinar el tipo de fatiga con la que estás lidiando por ti mismo y sugiere buscar la ayuda de un psicólogo o su médico de cabecera si tienes dificultades, especialmente porque la fatiga también puede ser un signo de problemas de salud mental subyacentes, como la depresión.

El Dr. Winter añade que otras causas físicas de la fatiga podrían incluir problemas de tiroides o un desequilibrio hormonal. Si ese no es el caso y todavía tienes problemas para identificar qué tipo de fatiga podrías tener, también puedes encontrar un cuestionario en el sitio web de la Dra. Dalton-Smith que te guía a través de algunas preguntas útiles.

¿Cómo recuperar tu energía?

Una vez identificada la causa, aunque parezca contradictorio, recuperarse no siempre implica hacer menos. «En nuestra cultura, tenemos la idea errónea de que, ‘me tomaré unas vacaciones o un año sabático'», dice la Dra. Dalton-Smith.

«Para que sea una estrategia efectiva para prevenir el agotamiento, necesitamos integrar el descanso en nuestras rutinas, de modo que las pequeñas cosas que hacemos tengan un gran impacto». Cabe destacar que registrar de siete a nueve horas de sueño por noche y seguir otras prácticas recomendadas para el bienestar, como comer bien y hacer ejercicio con regularidad, nos ayudará a lidiar mejor con cualquier tipo de fatiga.

Para empezar, desglosamos tres tipos de fatiga no física que la gente suele pasar por alto y revelamos cómo obtener el descanso que realmente necesitamos para sentirnos vitales y con energía.

Fatiga o cansancio emocional

“Cuando hablamos de agotamiento emocional desde la perspectiva del burnout, se trata de un tipo muy específico de agotamiento”, afirma Clarke. “Las personas dicen que simplemente sienten que sus recursos emocionales se han agotado, que pueden tener más dificultades para interactuar con las emociones de los demás o para regular las suyas propias, pero que aún tienen energía para hacer otras cosas, como participar en actividades que les gustan”.

La Dra. Dalton-Smith añade que los hombres con tendencia a complacer a los demás pueden ser particularmente susceptibles a la fatiga emocional. Si bien esto puede asociarse culturalmente con mayor frecuencia a las mujeres, muchos hombres también son complacientes, especialmente en el trabajo, lo que la Dra. Dalton-Smith denomina trabajo emocional profesional. “En otras palabras, se reprimen las emociones reales para mantener la profesionalidad en cualquier situación”, afirma.

La Dra. Dalton-Smith también observa que las personas se fatigan emocionalmente cuando evitan explorar sus verdaderos deseos y necesidades. Quizás tengan un trabajo insatisfactorio, pero se sientan estancados por el tiempo que han invertido en su carrera. «Esto contribuye a una sensación de emociones desviadas, lo que a su vez resulta en una menor alegría, menor satisfacción, a veces depresión y otros síntomas relacionados», afirma.

Cómo solucionarlo

Practicar la compasión (por uno mismo y por los demás) es una forma, respaldada por investigaciones, de recuperar energía emocional. «Sabemos que las personas con mayores niveles de autocompasión tienden a tener una regulación emocional más saludable y a experimentar menos agotamiento emocional», afirma Clarke. «La compasión y la autocompasión ayudan a orientar estos sentimientos para que nos sientan menos agobiados». La compasión generalmente significa recordarse a uno mismo que algunas situaciones son estresantes, que uno es humano, e implica descubrir cómo aplicar lo aprendido a situaciones futuras.

Fatiga social

“La mayoría de las personas con las que pasamos tiempo nos quitan energía social, lo que significa que nos exigen, necesitan cosas de nosotros”, dice, pero al mismo tiempo, pueden darte energía. Esto puede incluir a tus amigos, a tu pareja e incluso a tus hijos. La Dra. Dalton-Smith recomienda reconocer cómo tus interacciones afectan tu energía y asegurarte de que las relaciones no se vuelvan unilaterales, es decir, que solo se trate de atraer y no de dar.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión