Expertos aseguran que hacer actividad física disminuye el riesgo de padecer demencia

La demencia es un término que engloba varias enfermedades que afectan a la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas, interfiriendo en la vida diaria de las personas.

Si bien no existe ninguna cura para la demencia, existen diversas actividades y hábitos que pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollarla.

Uno de estos hábitos prometedores es la actividad física regular. Estudios científicos han revelado que incluso una pequeña cantidad de ejercicio diario, como 5 minutos, puede tener un impacto significativo en la salud cerebral y disminuir el riesgo de demencia. Esto, debido a que la actividad física no solo beneficia al cuerpo, sino también al cerebro, debido a que el movimiento aumenta el flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que proporciona más oxígeno y nutrientes esenciales para su funcionamiento óptimo.

En este sentido, un grupo de investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore (EE.UU.) determinó que solo hace falta realizar cinc o minutos de ejercicios ligeros todos los días para ayudar a prevenir la demencia incluso en las personas mayores más propensas.

Los resultados del estudio, publicados en la revista The Journal of the American Medical Directors Association, sugieren que realizar solo 35 minutos de actividad física de moderada a intensa por semana, en comparación con la inactividad total, se asocia con un riesgo 41 % menor de desarrollar demencia.

En el estudio fueron incluidos el 89 mil 667 adultos de Reino Unido con una edad media de 63 años y un promedio de actividad física moderada a intensa semanal de 126 minutos. Cada 30 minutos más de ejercicio, se reduce un 4 % el riesgo de padecer demencia por todas las causas.

Al respecto, el doctor Amal Wanigatunga, autor principal de la investigación, explicó que aumentar la actividad física, «aunque solo sea cinco minutos al día, puede reducir el riesgo de demencia en los adultos mayores», dado a que los resultados arrojaron que el riego de sufrir esa patología era un 60% menos en los participantes que realizaron entre 35 y 69,9 minutos de actividad física a la semana, un 63 % inferior para quienes lo hicieron de 70 a 139,9 minutos a la semana y, finalmente, un 69 % más baja en los que ejecutaron 140 o más minutos semanales.

Con información de NT