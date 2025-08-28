Exoficial de la CIA sobre el despliegue militar de EEUU: «Acusar a Venezuela es un disparate»

El exintegrante de la Agencia Central de Inteligencia explicó que probablemente estos hechos sean una excusa para hacerse con el control del petróleo venezolano.

«Se trata de un pretexto para reutilizar la campaña antidroga como excusa para hacerse con el control del petróleo venezolano. Y probablemente también para excluir cualquier influencia de China o Rusia en esa nación», afirmó el exoficial de la CIA Larry Johnson.

En este contexto, recordó que Venezuela desplegó 15.000 soldados en la frontera con Colombia para combatir el narcotráfico, en respuesta a la presencia militar estadounidense, incluidos buques de guerra, en la región.

El hecho es que Venezuela no produce cocaína. Eso se hace en Colombia. Los principales carteles, como el cartel de Cali, por ejemplo, están en Colombia«, apuntó, al subrayar que el argumento estadounidense carece de solidez.

Agregó que la posible acción militar contra Venezuela está motivada por la ira de EEUU por haber perdido el control de este país, sostuvo Johnson.

Parece haber una gran probabilidad de que Estados Unidos emprenda algún tipo de acción militar contra Venezuela, declaró a Sputnik el exoficial de la CIA Larry Johnson.

«EEUU se encontraría en posición de matar civiles bajo el pretexto de estar combatiendo a los narcotraficantes», destacó.

Y expresó que, si lo hace, «será desastroso».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión