“Exijo una fe de vida”: Hija de Macario González pide ayuda para encontrar a su padre

La incertidumbre rodea a la familia del exalcalde del municipio Iribarren y dirigente político, Macario González, luego de que su hija, Macarena González, denunciara su desaparición a través de un emotivo video en redes sociales.

El paradero de González, de 73 años y con un historial de padecimientos cardíacos, es desconocido desde el pasado viernes, 12 de septiembre.

Según el testimonio de su hija, el exalcalde fue visto por última vez en las instalaciones de la Universidad Fermín Toro, donde se desempeña como docente. La preocupación de la familia ha crecido debido a la edad y el estado de salud de González, quien requiere de medicación constante.

En su mensaje, Macarena González hizo un llamado a las autoridades competentes, instándolas a «iniciar investigaciones» de manera inmediata para dar con el ubicación de su padre y así poder obtener una «fe de vida».

El caso ha generado revuelo en las redes y en el ámbito político, con varios dirigentes y organizaciones sumándose a la exigencia de su pronta aparición. La denuncia resalta la angustia de los familiares y la necesidad de una respuesta oficial para esclarecer lo sucedido.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto