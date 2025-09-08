Exigen justicia y debido proceso para detenidos por el caso de la «Mafia de la Salud» en Lara

Familiares de los detenidos por la tramada de «Mafia de la Salud» en el estado Lara se concentraron la mañana de este lunes en las inmediaciones de la Plaza La Justicia para exigir el debido proceso y la liberación de sus parientes, a quienes consideran inocentes.

El grupo de familiares, que incluye a los parientes de las 11 personas trasladadas al recinto penitenciario David Viloria, más conocida como Uribana, denunció lo que describen como un proceso arbitrario y una violación a los derechos de los implicados.

Deilyn Montero, madre de uno de los detenidos, afirmó que su hijo no es médico sino que trabajaba en el almacén del hospital desde hace solo 10 meses. Montero aseguró que su hijo está siendo acusado de acaparamiento de medicamentos vencidos sin ninguna prueba. “A estas personas se las llevaron arbitrariamente, expuestas al escarnio público, como delincuentes”, declaró, añadiendo que fueron detenidos «dizque solo para unas interrogaciones» y sin pruebas en su contra.

Montero hizo un llamado directo al presidente Nicolás Maduro, al fiscal general, al ministro de Justicia y Paz, y a las autoridades regionales, incluyendo al gobernador Reyes Reyes y la autoridad de salud del estado Lara. “Señores, los verdaderos culpables están sentados en oficinas con aires acondicionados”, dijo. Además, acusó directamente a un ingeniero de apellido Rondón, señalando que “del almacén no salía nada si no era firmado” por él y pidiendo que “dé la cara” por los detenidos.

Por su parte, Marielvis Cuicas, esposa del médico Antonio Vargas, denunció que la jueza Ana María Pérez dictaminó un proceso de investigación de 45 días con reclusión en una comisaría policial, pero los detenidos fueron trasladados «sin más ni más a un centro penitenciario donde se están violando los derechos de nuestros familiares«.

Cuicas mencionó a la doctora Linda Amaro, a quien acusó de una “guerra administrativa política” y de meter a “personas inocentes” en el mismo grupo de investigación. “Nosotras no estamos en contra de que busquen la verdad… existen culpables de que se pierdan los medicamentos en el Hospital sí, pero búsquenlos porque no son estos”, finalizó Cuicas, exigiendo justicia para sus familiares.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto