Exigen justicia para abuelita de 88 años víctima de presunta estafa en Barquisimeto

La comunidad de Valle Lindo II, de la parroquia El Cují, del municipio Iribarren, se ha unido nuevamente en torno a la señora Ramona de Nunes, una adulta mayor de 88 años que ha sido víctima de una presunta estafa.

Los vecinos, a través de su Consejo Comunal, se reunieron en La Plaza de La Justicia para consignar un documento en el que solicitan al Tribunal de Control 6 que sea acatada la orden de la Fiscalía Primera del estado Lara, donde le restituyen de manera inmediata los bienes de la señora Ramona.

El día 5 de diciembre, se llevó a cabo una asamblea en la que los vecinos reunieron firmas para respaldar la solicitud de la señora Ramona, «Estamos dándole el respaldo contundente a la señora Ramona ya que no le han sido devueltos sus bienes, deseamos que el Tribunal de Control 6 de la respuesta a esta petición», expresó Elizabeth Castillo, miembro del Consejo Comunal.

Contexto: Abuela de 88 años pide justicia para recuperar sus bienes tras presunta estafa en Barquisimeto

Desde hace tres años, la señora Ramona ha estado inmersa en un proceso judicial luego de que un individuo, sin ningún parentesco, presuntamente la indujera a firmar unos documentos en los que se designaba como heredero universal de todos sus bienes.

La señora Ramona agradeció el apoyo de sus vecinos y reiteró las acciones fraudulentas de las que ha sido víctima: «Él se quiere quedar con todo y se nombró heredero universal sin ser nada mío». Asimismo, hizo un nuevo llamado al Fiscal Superior del estado Lara y al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, «Usted es el único que me puede ayudar. Ayúdeme sáqueme de esto porque yo no he visto que se ha movido nada y yo ya tengo 88 años».

La comunidad espera que las autoridades competentes actúen con celeridad y restituyan los bienes de la señora Ramona, permitiéndole vivir sus últimos años en paz y tranquilidad.

