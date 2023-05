Exclusiva: Presidente del Grupo Hispania Juan Andrés Blavia “rompe el silencio” y habla sobre las “presuntas” estafas inmobiliarias en Barquisimeto

El presidente del “Grupo Hispania” Juan Andrés Blavia Gómez, “rompe el silencio” y accede a contestar las preguntas formuladas por nuestro equipo de investigación, sobre la llamada “estafa inmobiliaria” en los terrenos del “Triángulo del Este” en Baquisimeto, que afecta a cientos de familias hoy reunidas en la Asociacón “Quiero Mi Inmueble”.

EDIFICIOS DEL TRIANGULO DEL ESTE

Desde su residencia en Madrid, España, Juan Andrés Blavia habló de la “oferta engañosa” de la alcaldia de Iribarren con los servicios públicos en esos proyectos residenciales y comerciales, y aseguró que no tiene orden de detención. “En 2019 tuve que enfrentar ante la justicia española una solicitud de extradición sobre la cuál se sentenció a mi favor”.

¿Por qué no se terminaron los proyectos del Triángulo del Este?.

El Triángulo del Este lo conforman muchos terrenos, hay más de 12 terrenos de diferentes propietarios, donde solo 2 son los que promovió Grupo Hispania. La razón por la que no se han podido entregar es por la oferta engañosa promovida por la Alcaldía de Iribarren que se tradujo en la imposibilidad de garantizar los servicios correspondientes (agua y luz) para la debida protocolización y posterior entrega a los clientes. Servicios garantizados en el momento de solicitar los debidos permisos de construcción.

¿Cuántos proyectos debió construir el Grupo Hispania?.

Se promovieron 6 proyectos bajo un plan que suponía grandes avances urbanos, sociales y comerciales para Barquisimeto. Al final se construyeron 4: Plaza Mayor , Torre Ibérica, Salamanca y Serrano.

¿Usted considera que estafó a cientos de familias o cómo lo llamaría?

No. Y no se puede considerar estafa, toda vez que existe una obra construida a un 95% con habitabilidades parciales de 7 torres de 17 pisos, 14 ascensores, 10 escaleras mecánicas , trasformadores, bombas, extractores, etc, valorada en 32 millones de dólares, con un área obra de 85.000 metros cuadrados de construcción representados entre 162 apartamentos (8 actualmente viviendo con plantas eléctricas individuales y agua con cisterna), 170 oficinas y 17 locales comerciales. Son evidentes los edificios y están listos desde 2012 con dos invasiones y múltiples visitas que lo constatan (Concejales, inspecciones judicial, comisiones del concejo municipal, prensa escrita y TV, etc).

Hace algunos años se ordenó su extradición a Venezuela. ¿Le teme a la justicia venezolana?.

No le temo y la he enfrentado cuando ha sido necesario. Le puedo decir que mientras estuve viviendo en Venezuela enfrenté varios casos mercantiles y penales contra mi persona sobre los mismos fundamentos que pretenden ahora. La causa fue sobreseída dos veces. Por otro lado, confiando en la justicia venezolana, en 2015 acudimos al Tribunal Supremo de Justicia para interponer una demanda por oferta engañosa en la sala político administrativa, la cuál fue admitida.

¿Volvería algún día al país?

Me gustaría hacerlo cuando estén las condiciones. La última vez que fui a Venezuela en 2018 se ayudó a promover una asociación con los clientes de las obras “Salamanca y Serrano,” para que ellos se apropiaran de las obras para la terminación, donde remitíamos las cuentas por cobrar pendientes de apartamentos para que sufragaran los costos. Aunque ha habido una interacción positiva entorno a la resolución de conflicto entre todos, incluyéndome y con Johann Quintero como líder de la asociación, la propiedad no puede traspasarse porque dependemos de la compañía que tiene la hipoteca legal (Ciudad Convención), que firman conjuntamente el Alcalde de Iribarren y el Gobernador de Lara.

Ojalá que si leen esto se motiven y manifiesten voluntad política para resolver este asunto que solo pueden destrancar ellos.

¿Estaría dispuesto a regresar al municipio los terrenos que se le asignaron?.

Realmente no nos los asignaron, se compraron, están registrados y tienes sus respectivas cédulas catastrales. Todo según los acuerdos establecidos en los concursos públicos que participamos y que ganamos en buena lid. Esta documentación está a la mano, es pública, solo hay que tener la intención de ir a los hechos más que a los cuentos.

Ojalá abran la investigación, solicitada tantas veces, del concurso de los terrenos del Triángulo del Este donde constatarán que fuimos los únicos en cumplir con lo exigido, mientras que los demás terrenos se pasaron de mano una y otra vez.

¿Ha conversado sobre estos casos con el Gobernador de Lara Adolfo Pereira y el Alcalde Luis Jonás Reyes?.

Lamentablemente no, aunque hemos hecho insistentes intentos con los actuales gobernantes y todos los anteriores. Hace pocos meses recibimos, por primera vez, la iniciativa de alguna autoridad en resolver este conflicto y fue la alcaldía de Reyes Flores a través del IMVI. Se le hizo una propuesta que verbalmente la veían atractiva para ellos, pero por alguna razón volvió a dormirse el proceso. Seguimos, tanto la asociación de clientes (AC Paseo La Castellana) como Trascendencia CA intentándolo todo para terminar este episodio y reencauzar el espíritu que se persiguió originalmente

¿De quién era la empresa Ciudad Convención?.

Es y existe. Es una empresa pública conformada por el 50% de la alcaldía de Iribarren y el 50% de la gobernación de Lara

¿Entre los terrenos entregados están los de la Clínica Valentina Canabal? Y de ser así ¿Con qué dinero se construyó esa clínica. Con el de los que compraron en los edificios?

Absolutamente no. La clínica Canabal es una operación de carácter privado y que no tiene nada que ver con nuestros terrenos.

¿Es cierto que toda la operación no pudo ser materializada porque faltó un pago que debía hacerse exclusivamente en Casa Propia E.A.P y luego de la quiebra dicho pago nunca se pudo realizar?

La compañía anónima “Ciudad Convención” que conforman a iguales partes la Gobernación y la Alcaldía, fueron los que vendieron a la empresa “Trascendencia” por un plan maestro en el marco de la “V Rueda de Negocios Urbano” que presentó en su momento en el marco del “Desarrollo Estratégico de Barquisimeto” (Prodebar). Iniciativa que Reyes Reyes promovió para desarrollar estos terrenos. “Trascendencia” ganó en buena lid y empezó a cumplir el convenio y luego de la quiebra del banco “Casa Propia”, donde estaba el Fideicomiso que aperturamos para el desarrollo formal de la obra , nos obligó a reestructurar el convenio con “Ciudad Convención”. Designaron unos directores de parte y parte y llegamos a un acuerdo en el Bosque Macuto el 30 de septiembre de 2013, es decir, de parte de la alcaldesa Amalia Sáez y de la del gobernador Henri Falcón. Se llegó un acuerdo con los representantes de cada uno de ellos y se levantó un acta, que debía ser refrendada por sus jefes como indicaba los estatutos. Amalia Sáez lo hizo y Henri Falcon no. (anexo acta). Esta negativa irresponsable por parte de Falcón, trajo como consecuencia todos los daños y perjuicios a los clientes y a nosotros, colocándonos en una situación precaria donde un proyecto que debería transformar a la ciudad se convirtió en una frustración colectiva y en un lugar común de la delincuencia que han venido saqueando, a libre los ojos de las autoridades, los edificios de 19 pisos.

Presidente del Grupo Hispania Juan Andrés Blavia

Recientemente la Asamblea Nacional aprobó la ley de extinción de dominio.¿Qué haría si le quitan sus bienes en Venezuela?

Desconozco de qué se trata esta ley. En todo caso el llamado debería ser para sumar esfuerzos para que las obras puedan ser protocolizadas y entregadas. Esto solo se va a lograr exigiendo a Corpoelec el cumplimiento del contrato notariado, o al menos intentar que el registro permita registrar el documento de condominio listo desde 2012, para poder convertirlo, de la mano de la alcaldía de Iribarren, en propiedad horizontal y luego el traspaso de propiedad o, incluso que los clientes se adhieran e impulsen las demandas que introdujimos en el TSJ y fueron admitidas, por oferta engañosa en la Sala Político-Administrativa el 12 de agosto de 2015, bajo el numero 5 por parte de “HGNT” (Plaza Mayor y Torre ibérica), y el 15 de octubre de 2015 por parte de “Trascendencia C.A”, contra la alcaldía que diseñó el concurso y gobernación del momento.

¿Hoy en día quiénes conforman la directiva de las empresas que siguen existiendo y manejan los edificios del Triángulo del Este?.

La misma de siempre.

¿Qué le dice usted hoy a las cientos de familia que siguen esperando sus inmuebles?

Lo mismo que le hemos reiterado desde el principio. Hicimos esas obras para entregar lo que ofrecimos. Hemos hecho y seguimos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para encontrar soluciones, hemos acudido a por lo menos 20 dirigentes municipales, regionales y nacionales, buscando una solución definitiva que permita entregarles los inmuebles. Estamos ante un evidente hecho del príncipe (….) por la incapacidad gubernamental para ofrecer los servicios públicos.

¿Le pagaron a HIDROLARA y a CORPOELEC lo correspondiente para ser conectados a la tubería principal y a la subestación eléctrica de El Ujano?.

Sí. Y están notariados los finiquitos de las obras. Lo de la subestación del “Ujano” fue sobrevenido porque no se suponía que teníamos que hacer esa obra, y 9 promotores decidimos ser pragmáticos y buscar una solución, invertimos entre todos 900 mil dólares equivalentes. Hicimos nuestra parte y Corpoelec incumplió. En este sentido, sería muy útil saber, para que copiemos la fórmula ¿cómo es que firmamos 9 el convenio de la electricidad y los demás si pudieron trasladar la propiedad a sus cliente?. Y si es así, ¿qué privilegios tienen ellos sobre nosotros?

De ser así. ¿Por qué nunca los conectaron?.

Ellos aludían “falta de recursos” y están plasmado en cartas de “mea culpa” que hemos utilizado y nos ha servido en los diferentes procesos judiciales como elementos probatorios.

¿Tienes una orden de detención en España? ¿Alguna vez fue detenido en España?

No. No tengo orden de detención alguna. En 2019 tuve que enfrentar ante la justicia española una solicitud de extradición sobre la cuál se sentenció a mi favor. La resolución del juicio es muy clara en cuanto niega la extradición y se pronuncia en su sentencia, alegando que no existe delito de estafa agravada, tanto y cuanto las obras están construidas y otra serie de detalles que deja sin elementos probatorios los cargos que se pretenden delegar en mi persona. En Venezuela, a hoy día, ni siquiera ha habido juicio, solo audiencias de imputación, medidas cautelares y mucha difamación mediática que busca soslayar mi reputación y la de mis socios. En fin, han intentado todo y al final lo que se resume es que no pueden proveer servicios para poder traspasar propiedad y se inventan cualquier creatividad jurídica para no evidenciar su incapacidad, utilizando a algunos clientes como instrumentos.

¿Usted tiene otros negocios fuera de Venezuela?.

No. Es difícil empezar de cero en otro país. Me gano la vida trabajando como cualquier otra persona con responsabilidades familiares.

¿Alguna vez tuvo tráfico de influencias con José Ignacio Guedez en la Alcaldía de Iribarren?.

No. Todo lo contrario, durante la época que José Ignacio estuvo como Director General y mi mamá (Milagro Gómez de Blavia) concejal, fue la en la que menos se avanzó en pro de soluciones.

¿Estaría de acuerdo con entregar las obras a los propietarios de los apartamentos y oficinas y que ellos las terminen?.

Esta es una propuesta que nosotros mismos hemos puesto sobre la mesa. Como muchas otras. De hecho, con los clientes de las obras “Salamanca y Serrano” ya se hizo un acuerdo en este sentido. Sobre las obras de “Plaza Mayor” y “Torre Ibérica” aun esta insipiente. Para lograr esto tendría que estar de acuerdo la totalidad de los clientes y según las denuncias penales y mercantiles que persisten, algunos (muy pocos) quieren seguir insistiendo en una conflictividad estéril. Es una pena pues tenemos unos 600 clientes y todo se deja llevar por intereses de apenas el 5%. Aquí nosotros y la gran mayoría de las personas lo que queremos es buscar traspasar los inmuebles con acuerdos que beneficien a todos.

Una vez más el llamado nuestro es a la voluntad política en resolver esto. En destrancar el juego y promover vías para que estas personas puedan, después de tantos años, lograr la posesión de los inmuebles.

Daniel Oviedo- Equipo Investigación NB