Exclusiva: Irregularidad en estación de gasolina podría estar en el ‘pico’ del surtidor (VIDEO)

Tras la denuncia realizada por un usuario en la estación de combustible “San Luis” de Barquisimeto, organismos del estado se presentaron este domingo 30 de julio al lugar para verificar si existen irregularidades en el cobro de la gasolina.

Leer también: SENCAMER inpecciona gasolinera en Barquisimeto tras denuncia por presuntas irregularidades

Funcionarios del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), acompañados de representantes de la SUNDDE y el DGCIM, llegaron pasadas las diez de la mañana a la bomba ubicada al lado del Sambil, para inspeccionar el funcionamiento del surtidor, y corroborar si está alterado para cobrar montos por encima del combustible servido.

🚨⚠️ EXCLUSIVA ⚠️🚨

.

Irregularidad en Estación de Servicio "San Luis" en Barquisimeto, podría estar en el "pico" del surtidor pic.twitter.com/jmgNzDs5DF — Noticias Barquisimeto (@NoticiasBqto) July 30, 2023

Los representantes de los organismos del estado no quisieron declarar a nuestro periódico, argumentando no estar autorizados, sin embargo de manera extraoficial conocimos que la inspección preliminar del equipo confirma que “la irregularidad podría estar en el pico de la manguera y no en el surtidor “.

Se espera que en las próximas horas los responsables de dirigir esta investigación en la Estación de servicio “San Luis” , ubicada en la Av. Bracamonte con Av. Venezuela de Barquisimeto, informen las conclusiones de esta inspección, que se practica a raíz de una denuncia que hizo un usuario a través de una vídeo que se hizo viral por las redes sociales.

“pico” surtidor de gasolina