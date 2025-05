¡Exclusiva! Habla el papá del jinete Junior Alvarado, ganador del Kentucky Derby

La alegría y el orgullo venezolano se hicieron sentir con fuerza en el programa «Noticias Barquisimeto» transmitido por la señal de Somos TV y la 93.5 fm y conducido por los licenciados Daniel Rodríguez y Ely Saúl Sequera, la mañana de este lunes 5 de mayo, quienes tuvieron el privilegio de conversar vía telefónica con Rafael Alvarado, padre del jinete barquisimetano Junior Alvarado, quien este fin de semana conquistó la edición 151 del prestigioso Kentucky Derby.

La voz de Rafael Alvarado transmitía una emoción palpable al recordar el instante en que su hijo cruzó la meta en primer lugar montando a Sovereignty. «Cuando terminó la carrera me arrodillé y me quedé dormido, y ahorita es que estoy despertando, no sé cómo me sentí», confesó conmovido. «Es increíble, aún estoy incrédulo que un hijo mío haya ganado el Kentucky Derby, una de las carreras más prestigiosas e importantes del mundo».

Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado al abordar la posibilidad de que Junior Alvarado y Sovereignty persigan la codiciada Triple Corona del hipismo estadounidense. «No estamos seguros que el caballo vaya a la Triple Corona, porque el entrenador le gusta correrlos es cada 30 días mínimo, y esa carrera es dentro de dos semanas, él piensa correrlo es para el Belmont Stake, pero trataremos de buscar la triple corona», reveló Alvarado, explicando que esta pausa entre carreras es una práctica habitual del entrenador para preservar la salud y el rendimiento del equino.

Leer también: Estás fueron las conmovedoras palabras del Barquisimetano Junior Alvarado tras ganar el Kentucky Derby: “Para ti Venezuela” (+Videos)

También participó en la llamada telefónica Manolo Durán, quien resaltó la histórica hazaña de Alvarado, recordando que ya son cuatro los jinetes venezolanos que han inscrito su nombre en la lista de ganadores del Kentucky Derby. Mencionó los triunfos de, Gustavo Ávila en 1971, Sonny León en 2022 con Rich Strike y de Javier Castellano en 2023 con Mage, subrayando la trascendencia del hipismo nacional a nivel mundial. «El más reciente en sumarse a esta selecta lista es Junior Alvarado, quien ganó la edición 151 del Kentucky Derby en 2025 sobre Sovereignty. Alvarado, considerado el mejor jockey venezolano de la actualidad, superó una grave lesión semanas antes de la carrera y logró la hazaña en una pista embarrada, derrotando al favorito Journalism».

Durán también expresó su preocupación ante las declaraciones de Rafael Alvarado sobre la posible ausencia de Sovereignty en la próxima carrera de la Triple Corona. «Creo que la presión mundial va a ser enorme entorno al ejemplar, porque se perdería la posibilidad de tener un nuevo triple coronado. Es una verdadera primicia lo que está diciendo Rafa, que el entrenador no vaya a correr al ejemplar, en la próxima carrera que es en dos semanas; ojalá cambie de opinión y podamos ver correr a Sovereignty y a Junior y conquistar esa segunda gema de la corona».

El experto hípico destacó además un dato curioso de la reciente edición del Derby: «En esta carrera, ninguno de los primeros 5 lugares había un estadounidense, 2 venezolanos arribaron en los primeros lugares, Junior Alvarado con Sovereignty quien obtuvo la victoria y Javier Castellano en el quinto lugar».

Finalmente, Durán enfatizó la importancia del bienestar del caballo. «El verdadero protagonista es el caballo, yo tengo la seguridad que el entrenador lo va a pensar. En los exámenes post carrera el caballo es examinado a profundidad y hasta ahora no hay ninguna mala noticia después de 36 horas, se dice que regresó fresco como una lechuga el ejemplar».

La incertidumbre sobre la participación de Sovereignty en la Triple Corona mantiene en vilo a los aficionados del hipismo, pero la histórica victoria de Junior Alvarado sigue siendo motivo de celebración y orgullo para toda Venezuela.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto