Excanciller Colombiano Álvaro Leyva busca apoyo en EEUU y grupos criminales para derrocar al presidente Gustavo Petro

Según El País de España, Leyva está buscando una alianza entre otros candidatos y grupos armados para ejecutar un plan desestabilizador. El diplomático fue un hombre de confianza de Petro, sin embargo un caso de corrupción lo sacó del poder.

Un reportaje del diario español El País ha generado conmoción en la prensa y la opinión pública colombiana al revelar que el excanciller colombiano Álvaro Leyva, en supuestos audios y testimonios de fuentes cercanas a la Casa Blanca, habría buscado apoyo en Estados Unidos para derrocar al actual presidente Gustavo Petro, e incluso habría considerado la implicación de grupos criminales en su plan. Esto ocurre a pesar de que a Petro le resta un año de gestión.

Según la información de El País, Leyva, quien fue ministro de Petro y luego suspendido por irregularidades en la licitación para la expedición de pasaportes, se habría reunido hace dos meses en Estados Unidos con asesores cercanos a la administración de Donald Trump para recabar apoyo. Se detalla que el excanciller intentó acercarse a figuras como Marco Rubio, secretario de Estado, con la intención de generar «una presión internacional» que culminara con la salida de Gustavo Petro del poder. No obstante, las mismas fuentes cercanas a congresistas republicanos indicaron que la Casa Blanca «nunca tuvo en consideración la propuesta».

Una de las personas que se reunió con Leyva en abril, de 82 años, afirmó que este les aseguró tener «todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo», proponiendo a la vicepresidenta Francia Márquez como su reemplazo. Leyva habría mencionado poseer «evidencias de que Petro no podía seguir ejerciendo el cargo» y que, de concretarse el plan, el presidente «no tendría capacidad de respuesta», siendo la «ayuda de los americanos muy importante».

El político conservador, quien fue una persona de máxima confianza de Petro al inicio de su mandato, habría hechos acusaciones personales contra el presidente, los cuales no han sido confirmadas.

La revelación más impactante de estos audios se refiere a la intención de Leyva de implicar a «actores armados y no armados» en su plan. En uno de los audios obtenidos por El País, se escucha a Leyva afirmar: «Hay que sacar ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones… es que, además, el orden público se desbordó. Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar, ELN, los del Clan del Golfo.» Leyva añadió: «Yo he hablado con los gremios más importantes (…). Es que aquí han venido los del Clan del Golfo, una vaina muy jodida. Este país va al despeñadero».

En paralelo a sus gestiones en Estados Unidos, Leyva habría publicado cartas en redes sociales acusando a Petro de ausentarse o comportarse de manera extraña. También habría señalado a Laura Sarabia, mano derecha del presidente, de suministrarle estupefacientes. Tanto Petro como Sarabia han negado estas acusaciones, calificándolas de difamación.

Las grabaciones, que habrían estado en manos del servicio secreto colombiano, habrían sido escuchadas por el presidente Petro, quien posteriormente acusó a Leyva de intentar un golpe de Estado, sin ofrecer mayores detalles. Leyva, ante la preocupación por la revelación del presidente, se habría trasladado a Madrid por motivos de seguridad.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión