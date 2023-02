Ex jugador del PSG Jerome Rothen, criticó duramente a Lionel Messi en televisión

El exfutbolista le pegó al argentino de cara a su continuidad en el club y además enumeró algunas actitudes que no le gustan.

El futuro de Lionel Messi es un gran interrogante La finalización de su contrato con PSG será el próximo 30 de junio y la gran esperanza de Nasser Al Khelaifi, presidente del club, y Luis Campos, el director deportivo, es mantener al argentino en el plantel. Aunque su continuidad pareciera estar encaminada, no todos están de acuerdo con el que argentino continúe en el equipo. Y quien se manifestó de manera determinante sobre el tema fue Jerome Rothen ex futbolista de PSG y de Mónaco, que criticó a Messi.

Leer También: «Lo del Manchester City es, potencialmente, el mayor escándalo financiero en la historia de la Premier»

El gran Mundial que jugó el rosarino con la selección Argentina en Qatar que le permitió al equipo levantar la copa del mundo, fue uno de los motivos por los que PSG ve con buenos ojos la continuidad del futbolista. Ya hubo varias reuniones. Sin embargo, el tiempo pasa y no hay ningún anuncio certero sobre el tema. Es por eso que Rothen fue muy duro con la Pulga: “La extensión de Messi es una mierda, incluso en términos de plantilla. Administrar a la MNM es complicado. Luego está el tema de la nómina. Vimos a PSG bloqueado por el Fair Play Financiero. Porque la nómina se ha disparado. Ahora tiene la oportunidad de ahorrar una gran suma de dinero ya que el salario de Messi es sustancial. Y reforzar la plantilla”, dijo el ex jugador de 44 años.

Jerome Rothen, ex jugador del PSG y actual comentarista televisivo en vivo.

Además, se mostró muy convencido de que el argentino debe irse del equipo: “Es muy mala idea alargar con Messi. Messi no se molesta en sacar al club adelante. No quiere agradecer a la afición, baja la cabeza y se va al vestuario. Incluso cuando celebra sus goles, se canta su nombre, pero nunca hizo un lindo gesto de agradecimiento al público”, expresó con seguridad.

No es la primera vez que Rothen se muestra crítico los jugadores del equipo parisino. Luego de la eliminación ante Real Madrid de la Champions League de 2022, el exjugador cuestionó a Messi y a Neymar, a quienes trató de “los responsables de la derrota”. Sobre el argentino había dicho: “Es un fraude desde que llegó. Me da vergüenza hablar así de Leo Messi, pero es la realidad. El tipo entra al campo. Me dicen que hizo un esfuerzo en la reposición para recuperar el balón. ¿Me estás tomando el pelo o qué? Hizo un esfuerzo por 10 metros”.

Jerome Rothen ya había sido muy duro con Messi y Neymar Jr.

Tampoco se había guardado nada para el brasileño con quien tuvo duras palabras: “El otro perdió todas las pelotas. Digo el otro porque me molesta mucho mencionar su nombre. Desde que está ahí es una broma. Está en menos del 50% de los partidos del PSG. Y cuando está ahí, le buscamos excusas. El problema está ahí. Son los grandes jugadores los que te sacan la cabeza del agua”.

Jerome Rothen, de 44 años, es un ex futbolista de nacionalidad francesa. Como jugador vistió la camiseta de Mónaco, donde peleó por la titularidad en el equipo con Marcelo Gallardo, en el 2003. Luego estuvo cinco temporadas en PSG también. Además, tuvo un breve paso por la selección de Francia, donde jugó 13 partidos y marcó un gol. Actualmente se desarrolla como comentarista deportivos en la cadena RMC Sport.

Jerome Rothen vistió la casaca de PSG entre 2004 y 2009Archivo

Cómo sigue la negociación con Messi

Luis Campos, director deportivo del PSG, admitió hace unos días las charlas y la intención de renovar el vínculo con el rosarino. “En este momento, estamos en conversaciones con Messi para su extensión de contrato. Me gustaría mantenerlo en el proyecto, no lo voy a ocultar. Estamos hablando en estos momentos para lograr este objetivo y seguir teniéndolo con nosotros”, destacó en diálogo con Telefoot.

Luego, se refirió al momento del argentino, al hacer referencia al partido de la semana pasada en el que se lesionó Kylian Mbappé: “Recuerdo lo que le dije a Messi en el descanso contra el Montpellier: “Tienes que liderar a todos los demás”. Me respondió que me quede tranquilo. Y luego tuvo una segunda mitad excepcional”.

El acercamiento de Inter

Javier Zanetti, vicepresidente de Inter de Milan, reveló en las últimas horas que en 2021 el equipo italiano estuvo interesado en el fichaje de Lionel Messi y reconoció que incluso existieron algunos acercamientos. Sin embargo, el poder económico del PSG terminó siendo un factor clave para que el argentino se moviera a la capital francesa tras concretarse su salida del Barcelona.

En sus declaraciones con el medio DAZN, el Pupi, expresó: “Me sorprendió cuando se fue de Barcelona. Siendo realistas, no podemos competir con el PSG o los clubes de la Premier League, pero debido a nuestra relación, hablamos cuando había una oportunidad”.

Javier Zanetti confesó que quisieron llevar a Lionel Messi a Inter, pero afirmó que no pudieron competir económicamente con PSG

Con información de La Nación

Noticias Deportivas