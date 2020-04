Ex embajador de EEUU a la oposición venezolana: «No deben contar con que otro país va a entrar a solucionarles los problemas»

William Brownfield, exjefe de la política antinarcóticos de EE UU en el Departamento de Estado por casi una década y exembajador de su país ante Caracas analizó la estrategia del gobierno de Donald Trump para Venezuela y advirtió a la oposición venezolana que Estados Unidos «no va a solucionar sus problemas».

En entrevista para el diario colombiano El Tiempo, el diplomático analizó la estrategia de su gobierno para forzar la caída del régimen de Nicolás Maduro y afirmó que los anuncios de la semana pasada es la aplicación de la llamada ‘opción militar’ en este Siglo XXI.

El 31 de marzo, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que la administración de Trump estaría dispuesta a levantar las sanciones económicas impuestas al régimen de Maduro si se conforma un gobierno de transición que conlleve a elecciones libres.

Brownfield advirtió que el plan de transición exige la salida total de las organizaciones guerrilleras colombianas Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incluyendo a sus líderes que, aseguró, llevan años escondidos bajo la sombra del chavismo.

Cuestionado sobre si el despliegue de las fuerzas estadounidenses sirve de entrada a la intervención en Panamá a finales de los años 80, el exembajador no cree que vaya a suceder una intervención militar en Venezuela.

Consideró importante que la oposición, liderada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, siga concentrada en los pasos que deben tomar.

«No deben contar con que EE UU u otro entrará a solucionarles los problemas que tienen», sentenció.

Apetito por la intervención militar

Indicó que no estamos en 1989. «Han pasado 31 años y hay muchas opciones militares que no se parecen a las del último siglo y no requieren miles de soldados desembarcando en las playas de Venezuela y marchando hacia Miraflores».

Señaló que «hay formas de hacer intervenciones indirectas o usando la tecnología, de causar trastornos a la cadena de mando, de establecer zonas humanitarias en la frontera o de ataques de precisión que se pueden lanzar desde miles de kilómetros de distancia si se quiere mandar un mensaje sin poner en riesgo a la población».

Afirmó que no es que no exista un apetito en Washington para una intervención militar, «lo que hay son muchas opciones disponibles que son diferentes a esas que se mencionan».

«Se está usando mucha tecnología en lugar de una gran fuerza para lograr sus objetivos y está diseñada para enviar un mensaje y golpear a aquellos en Venezuela que usan su posición para lucrarse con millones de dólares provenientes de actividades criminales».

Brownfield piensa que se deben mirar los tres anuncios hechos por EE UU, en los últimos días -que abarcaron desde un despliegue militar, cargos por narcoterrorismo contra Maduro y un plan de transición– «como un paquete de acciones con un mismo fin».

Panorama difícil para Maduro y los suyos

El encargado de la política antinarcóticos de EE UU afirmó que los tres anuncios hechos por el gobierno que representa mandan un mensaje «y este es que las cosas se van a poner mucho más difíciles para el régimen, para Maduro y sus aliados».

Agrega que el plan tiene una salida, «una hoja de ruta que permite salir de esta situación y que es democrática, que es aceptada para una mayoría de países y que ofrece a la mayor parte del círculo de Maduro una amnistía».

«Él (Maduro) sabe que todavía tiene opciones, como tomar un avión para La Habana o Moscú». Pero eso, asegura, «no lo cambia el hecho de que acaba de ser acusado por una corte en EE UU».

El Estimulo