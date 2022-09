Ex arbitro de la LVBP, «Moñoño» quedó en libertad luego de estar detenido por supuesta agresión contra una mujer

El Tribunal Primero de Control de Violencia de Género en Zulia ordenó la libertad para el árbitro profesional de béisbol, Henry Antonio León Díaz, conocido como “Moñoño”, luego de que no se demostrara su participación en la agresión contra una mujer.

El ex-umpire de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp), de 70 años, fue detenido la madrugada del lunes 19 de septiembre junto al esposo de su nieta, Eliécer Humberto Monteverde Rangel (32), por presuntamente agredir a una mujer que mantenía una pelea con su hija en su casa, ubicada en el sector 18 de Octubre en Maracaibo.

León y Monteverde fueron presentados este miércoles 21 ante el tribunal, que le dictó libertad condicional bajo régimen de presentación cada 30 días mientras dure la investigación. La Fiscalía del Ministerio Público los imputó por los delitos de agresión física y amenazas, pero no hubo pruebas suficientes, informó el equipo de la defensa.

“Los hechos por los que se le acusan no fueron demostrados, las pruebas no fueron suficientes. Henry no tuvo nada que ver con el problema porque él estaba durmiendo cuando ocurrieron los hechos”, informó una fuente ligada al caso.

La denunciante contó a la Policía que ella peleaba con la hija de León, cuando los hombres presuntamente arremetieron contra ella, le halaron el cabello, la lanzaron al piso y le provocaron hematomas en el cuerpo, según reseñó una minuta policial.

La fuente dijo que el árbitro profesional estaba dormido y se despertó con los gritos. “Henry lo que hizo fue separarlas. Hoy se demostró que no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos que pasaron”, aseguró.

¿Quién es “Moñoño?

El marabino Henry “Moñoño” León trabajó durante 26 años en la Lvbp. Es uno de los árbitros más respetados y queridos por peloteros, directivos y propietarios de los equipos de béisbol profesional.

Se retiró como árbitro de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional el 12 de enero de 2014, pero no ha dejado de estar dentro del terreno porque aún es el juez en juegos de softbol amateur y de béisbol en la Pequeñas Ligas en el estado Zulia. También es uno de los formadores de nuevos umpire.

Los peloteros que pasaron por la Lvbp durante las 26 temporadas que trabajó tienen una anécdota jocosa con “Moñoño”, quien nunca ha dejado su acento maracucho y sus ocurrencias dentro del terreno.

Información de: El Pitazo