Ex alcalde de Miami: “Trump es «hipócrita» con cubanos y venezolanos”

El copresidente político nacional de la campaña del demócrata Michael Bloomberg, el cubano Manny Díaz, dijo que el presidente de EEUU, Donald Trump, es «hipócrita» con los cubanos y venezolanos porque habla mal de las «dictaduras» de ambas naciones pero los deporta y les quita el seguro de salud.



El exalcalde de Miami (2001-2009) habló este sábado con Efe tras inaugurar en la Pequeña Habana la sede en Miami de Bloomberg, la primera que instala uno de los aspirantes a competir por la presidencia en la ciudad más importante de Florida, un estado casi siempre decisivo en los resultados electorales finales.



Nacido en La Habana hace 65 años y «criado» en ese vecindario de Miami, el corazón del exilio cubano en EE.UU., Díaz dijo que «está bien» hablar contra las dictaduras cubana y venezolana pero también mejorar la situación migratoria y sanitaria de estos ciudadanos y no repatriarlos a esos países donde corren peligro.



«Eso es importante (rechazar dictaduras), pero a la misma vez no se puede ser hipócrita. Si tú de verdad te preocupas por ese grupo de personas, esos residentes, tú tienes que ayudarlos también aquí en Estados Unidos», manifestó.



Denunció que hay unos «20.000 cubanos en lista de deportación para mandarlos a Castro, a Cuba» y que el Gobierno Trump no ha aprobado un Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, que también enfrentan la repatriación.



Lamentó, además, que Trump, en su intento de acabar con Obamacare, como se conoce el seguro de salud pública del gobierno Obama, ha afectado a miles de beneficiarios del sur de Florida, muchos de ellos cubanos y venezolanos.



«Aquí hay un área de Miami donde hay más participantes de Obamacare que en ninguna otra parte de los Estados Unidos», detalló.



Por otro lado, el demócrata aseguró que «sin duda» el Partido Demócrata puede ganar en noviembre próximo el voto de los cubanos en Miami, pese al apoyo de esta comunidad a la política de mano dura hacia la isla de Trump y el rechazo que generaron los acercamientos promovidos por Barack Obama, presidente en el periodo 2009-2017.



Díaz, que estuvo acompañado durante el evento de Donna Shalala, quien representa la Pequeña Habana en el Congreso en Washington, explicó que la política de Bloomberg hacia la isla es de castigo al régimen pero sin afectar a los cubanos de a pie con restricciones de viajes y remesas.



Precisó que Bloomberg piensa «mantener la sanciones» a Cuba mientras no cese la violación de los derechos humanos y la intervención en Venezuela, «pero el castigo debe ser dirigido a los que se benefician de ese sistema, el militar, el gobierno, no el pueblo».



Adelantó que va a establecer un plan de remesas en el cual los envíos de menos de 500 dólares deben ser gratuitos, una medida que hace parte de un plan migratorio que divulgará la semana entrante.



El exalcalde explicó que además de ser el consejero de la política hacia Cuba de Bloomberg, es su puente con el «importante» electorado hispano en Estados Unidos, que este 2020 tiene un récord de 32 millones de personas aptas para votar.



Aseguró que «una diferencia de 100.000 votos latinos puede determinar una elección» en estados reñidos y que se trata de un electorado que se fija más en el candidato que en el partido.



«Si hay un candidato que ellos quieren, que ellos respetan, ellos votarían por ese candidato, no obstante su partido», indicó.



Díaz busca junto con Bloomberg, quien fue alcalde de Nueva York, darle la vuelta a los estados que le dieron la victoria a Trump en 2016, entre ellos Florida, como también Wisconsin, Arizona, Pensilvania y Michigan, principalmente.



En ese sentido precisó que «es un problema» que los otros candidatos demócratas «no hayan salido de Iowa», que vota republicano, y de New Hampshire, al señalar que las primarias allí y las del resto de febrero solo representan en total el 4 % de los delegados de la Convención, que es la que elige el candidato del partido.



«El enfoque de nosotros ha sido el resto del país, con énfasis especial en esos seis a siete estados que van a determinar el resultado final» en noviembre, reiteró.



«Si se convierten esos votantes para Bloomberg, ganamos», manifestó Díaz, quien dijo conocer al millonario demócrata desde hace veinte años.



El exalcalde Díaz adelantó a Efe que Bloomberg visitará Puerto Rico y tiene previsto inaugurar varias oficinas allí con miras a las primarias del 29 de marzo.



«En la primaria de Puerto Rico se eligen más delegados a la convención que en Iowa y New Hampshire», indicó.



Destacó que los boricuas tanto en la isla como en Florida y Nueva York tienden «tradicionalmente» a ser más demócratas y están desilusionados con el trato dado por Trump cuando fueron azotados por los huracanes y los temblores.



En ese sentido manifestó que la plataforma de Bloomberg prevé el fomento de inversiones en Puerto Rico, especialmente en infraestructura, y que la isla se convierta en el estado 51 de la nación «siempre y cuando el pueblo puertorriqueño lo quiera».