Ex-agente de Freddie Freeman defiende su posición ante los rumores

El ex-agente de Freddie Freeman, Casey Close, quien hace poco fue despedido por una supuesta oferta de los Bravos nunca revelada.

Casey Close de Excel Sports Management está amenazando con emprender acciones legales después de que un informe sugiriera que nunca mostró la oferta final de agente libre de los Bravos de Atlanta a Freddie Freeman, declaró la agencia el miércoles.

Doug Gottlieb de Fox Sports tuiteó el miércoles que Freeman despidió a Close por retener la oferta final de los Bravos al toletero. También dijo que Close ocultó la información porque sabía que Freeman habría aceptado el trato del equipo. Además, Gottlieb dijo que el ex MVP no se enteró de la oferta hasta el pasado fin de semana en Atlanta.

“No hay nada de verdad en lo que Doug Gottlieb tuiteó imprudentemente, y testificaría bajo juramento”, dijo Close en un comunicado a Tom Verducci de Sports Illustrated. “Actualmente estamos evaluando todas las opciones legales en este asunto”.

Más tarde el jueves, Close también emitió un comunicado obtenido por Jeff Passan de ESPN, acusando a los Bravos de crear una “narrativa falsa”.

“No me quedaré de brazos cruzados ya que las circunstancias que rodearon la partida de Freddie Freeman de Atlanta están mal caracterizadas. Desde marzo, los Bravos han fomentado una narrativa sobre las negociaciones que, dicho claramente, es falsa. Parte de esa narrativa falsa es la sugerencia de que no lo hice”. comunicar una oferta de contrato a los Freeman. Para ser claros, comunicamos cada oferta que se hizo, así como cada comunicación que Excel tuvo con la organización de los Bravos durante todo el proceso. Tengo una reputación de integridad y honestidad de 30 años en este negocio. , y siempre he operado con el mayor carácter. En Excel, tenemos el privilegio de representar a muchos atletas ejemplares, algunos de los cuales han optado por pasar toda su carrera con una franquicia. Siempre ponemos los objetivos y los mejores intereses del jugador en primer lugar y siempre lo haremos. seguir haciéndolo”.

A principios de esta semana, después de un emotivo regreso a Atlanta en el que Freeman lloró varias veces, se rumoreaba que el cinco veces All-Star cambiaría de representación. Freeman declaró: “Estoy trabajando en algunos problemas con mis agentes de mucho tiempo en Excel. Mi representación sigue siendo una situación fluida y actualizaré si es necesario”.

No está claro si Close y Freeman se separaron oficialmente. Freeman también se ha negado a comentar si Close ocultó información.

Durante la temporada baja, se informó que los Bravos le ofrecieron a Freeman un contrato de cinco años. Según los informes, Close respondió, pidió más y asignó un límite de tiempo de una hora para que Atlanta aceptara o rechazara. Los Bravos terminaron negociando por el primera base Matt Olson, mientras que Freeman firmó un contrato de seis años con los Dodgers de Los Ángeles.

