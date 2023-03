Evalúan implementar registro digital telemático en las primarias para votantes en el exterior

De acuerdo al presidente de la Comisión Nacional de Primarias (CNP), Jesús María Casal, un registro digital telemático permitiría a los venezolanos que se encuentran fuera del país, actualizar sus datos ante el proceso de primarias que realizara la oposición el próximo mes de octubre.

Casal explicó que aunque “la mayoría de los venezolanos de la diáspora están en el Registro Electoral, no han podido actualizar la dirección porque los consulados no estaban activos en los países en donde viven o no, para esos efectos de permitir nuevas inscripciones o actualización de la dirección”, agregó que por esta razón trabajan en implementar este registro digital.

Destacó que en la evaluación del proyecto se toma en cuenta la confiabilidad del mecanismo que se decida utilizar, así como los costos que implicaría. “Hay una serie de elementos a considerar, pero con contribuciones de venezolanos en todo el mundo esperamos poder canalizar esto”, dijo.

Con información de: Globovisión