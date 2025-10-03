Evaluación nacional en levantamiento de pesas rumbo a los Juegos Bolivarianos Lima, Perú 2025

Los atletas que habrían de arribar a Ayacuchi Lima serán seleccionados en el Gimnasio «Ramiro Pérez Luciani».

Con el objetivo de seleccionar a los atletas que representarán a Venezuela en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, este viernes 3 de octubre se realiza la evaluación nacional de levantamiento de pesas.

La jornada se desarrollará en el Gimnasio “Ramiro Pérez Luciani” del IND, donde 33 levantadores élite, 16 mujeres y 17 hombres, provenientes de 11 estados, competirán en distintas divisiones.

Proceso riguroso

El proceso de selección será riguroso, desde el pesaje oficial hasta las evaluaciones técnicas de los movimientos, para medir el rendimiento de cada atleta bajo parámetros internacionales.

El cronograma competición establecido, es el siguiente:

Categorías femeninas:

• 48 kg, 53 kg y 58 kg: 9:00 a.m. – 11:00 a.m.

• 63 kg, 69 kg, 77 kg, 86 kg y +86 kg: 12:00 m. – 2:00 p.m.

• 60 kg, 65 kg y 71 kg: 10:30 a.m. – 12:00 m.

• 79 kg, 88 kg, 94 kg, 110 kg y +110 kg: 1:30 p.m. – 3:30 p.m.

Entre los participantes destacan figuras juveniles como los Campeona Mundiales 2025 y Panamericanos Asunción 2025 Kerlys Montilla (48 kg), y Ángel Rodríguez (94); la subcampeona panamericana, Claudia Rengifo (69 kg), y la campeona Mundial en Lima, Perú 2025, Lidismar Aparicio (77 kg).

A ellos se suman los máximos exponentes de la halterofilia nacional en la categoría absoluta: los medallistas de plata de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, Keydomar Vallenilla (94 kg), y Julio Mayora (79 kg); la diploma olímpico en París 2024, Anyelin Venegas, entre otros atletas con trayectoria internacional que buscan asegurar su cupo para la justa bolivariana.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder