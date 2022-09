Europa League Sheriff 0 – 2 Manchester United: Cristiano (CR7) Ronaldo acaba con la sequía en Tiraspol

El astro portugués fue titular en la victoria del United por 2-0 frente al Sheriff en Europa League. Llevaba siete partidos sin marcar.

Cristiano Ronaldo nunca se va, aunque parece que siempre vuelve. El portugués lideró la victoria del Manchester United ante el Sheriff de Tiraspol, al que marcó de penalti, y consiguió su primera victoria en esta Europa League, donde no habían empezado de la mejor manera tras perder ante la Real Sociedad.

Era un viejo conocido del público español, y especialmente del Real Madrid, pero en esta ocasión el Sheriff no sorprendió a Goliat. Por una vez, el United logró una victoria plácida que encarriló en la primera mitad con un tanto de Jadon Sancho. No se había llegado a la primera media hora de partido y el extremo, enrabietado por no ser convocado con la selección inglesa, se deshizo con la misma cólera de los defensas rivales hasta hacer el 1-0.

Eso allanó el camino de los diablos rojos, que antes de la llegada del descanso tuvieron un penalti a favor. Cristiano estaba sobre el campo y no hubo dudas. Lo tenía que tirar, así que cruzó el balón al palo izquierdo, el contrario al que se había tirado Koval, y el 7 hizo el segundo del United, el primero de su carrera en la Europa League, para de paso, terminar con una sequía de siete partidos sin marcar. Uno de los pocos récords negativos que se le recuerdan.

Cambios

Casemiro (45′, S. Mctominay), L. Shaw (69′, D. Dalot), Pernambuco (72′, A. Ouattara), Felipe Vizeu (72′, I. Rasheed), S. Mudasiru (80′, I. Atiemwen), A. Elanga (80′, C. Ronaldo), A. Garnacho (89′, Antony), H. Maguire (89′, Lisandro Martínez)

Goles

0-1, 16′: Jadon Sancho, 0-2, 38′: Cristiano

Tarjetas

Arbitro: Pawel Raczkowski

Arbitro VAR: Pawel Malec

Patrick Kpozo (37′,Amarilla) I. Atiemwen (62′,Amarilla)

Diario AS