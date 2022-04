Europa League 1-1: El Barça reacciona a tiempo ante el Frankfurt y tendrá que rematar en casa el pase a semis

En un partido muy espeso, Ferran rescató en la segunda parte un valioso empate que los azulgrana tendrán que hacer bueno si quieren estar en la siguiente ronda de la Europa League.

Las tres veces que Xavi Hernández repitió el miércoles en rueda de prensa que el Barça no había tenido suerte en el sorteo de cuartos de final de la Europa League quedando emparejado con el Eintracht Frankfurt no fueron solo una muestra de humildad. Y es que los blaugrana, que venían de cuatro victorias consecutivas, las dos últimas en el Bernabéu y contra el Sevilla, comprobaron de primera mano que el conjunto alemán, con el respaldo incansable de su público en todo momento, de fácil, no tenía nada. Pero el Barça de Xavi es un equipo cada vez más maduro e incluso en un día espeso como este jueves, y pese a verse superado gran parte del partido por un rival muy físico e intenso, consiguió arrancar un empate valioso (1-1) gracias a un gol de Ferran Torres avanzada la segunda parte (66′) que igualó el conseguido por Knauff justo tras el descanso (48′). Tendrá que hacer bueno este resultado el próximo jueves en el Camp Nou si quiere estar en las semifinales de la Europa League, donde se encontraría al West Ham o al Olympique Lyon.

Hasta tres cambios, uno por línea, introdujo Xavi Hernández respecto al once del pasado domingo ante el Sevilla. No sorprendió la presencia de Eric Garcia por Dani Alves, no inscrito en la Europa League, cosa que desplazó a Araujo al lateral derecho, pero sí un poco la de Gavi, en detrimento de Frenkie de Jong, y más la de Adama, que aunque había sido titular en los otro cuatro partidos de la segunda máxima competición continental, dejó a Dembélé de inicio en el banquillo pese al gran momento de forma del francés. Los cinco jugadores que estaban apercibidos pues, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba, Busquets y Gavi, fueron titulares. Ninguno vio la amarilla, aunque Piqué se lesionó en la primera parte y es duda para la vuelta.

El serbio Srdjan Jovanovic vio en la pantalla del VAR la jugada del penalti inexistente que había pitado en primera instancia Alex Grimm / Getty

El Eintracht avisa pronto

Las advertencias de Xavi sobre los peligros del Eintracht se convirtieron en realidad desde el inicio. Aunque la primera ocasión fue para el Barça, con un gran disparo desde la frontal de Ferran Torres, tras una buena conducción, que hizo lucir a Trapp desviando el balón a córner, el conjunto alemán creó hasta tres peligrosísimas oportunidades en los primeros diez minutos. Gavi despejó un remate franco de Knauff, acto seguido Sow perdonó lo que parecía un gol cantado, enviando fuera un remate estando solo en el punto de penalti, y poco después era Alba el que se tuvo que emplear a fondo para abortar otra llegada franca de los de Oliver Glasner. Avisos muy serios para el Barça, superado por la intensidad y las veloces transiciones del rival, cuando el partido no había hecho nada más que comenzar.

Intentó aplicarse un poco el equipo de Xavi con el paso de los minutos, con algunas posesiones largas y sobre todo, no perdiendo balones en el medio del campo, aunque con muchos problemas para deshacer el correoso planteamiento rival. No aparecían ni los cerebros del medio del campo, y tanto Aubameyang como Adama y Ferran Torres estaban muy solos arriba. Más problemas con la lesión, en el ecuador del primer tiempo, de Piqué, que fue sustituido por Lenglet. Sin tanto peligro como al inicio, seguía llegando al área con cierta frecuencia el Eintracht, cómodo atrás.

El VAR, clave

No mejoró el Barça ante un rival que estaba siendo mejor y que siguió poniendo el miedo en el cuerpo de los azulgrana. Especialmente a diez minutos del descanso, con un penalti pitado inicialmente por Srdjan Jovanovic y anulado por el VAR, en un centro que Ter Stegen no blocó bien y acabó con Borré en el suelo tras la acción con Busquets, que tocó limpiamente el balón y evitó así también el remate del colombiano. Tras el susto y varios nuevos intentos más de los locales, se llegó al descanso, con un 0-0 como mejor noticia para los culés.

Golpe y reacción

Nada más empezar el segundo tiempo llegó el gol del Eintracht que había merecido durante los 45 primeros minutos. Knauff cazó un rechace en la frontal a la salida de un córner y sorprendió a Ter Stegen con un cañonazo. Y pudo ser peor, ya que ni dos minutos después, Lindstrom perdonó el segundo con un remate desviado dentro del área en otra acción en que aparecieron las carencias defensivas que parecían olvidadas en las últimas semanas. Necesitaba reaccionar el Barça y a falta de media hora Xavi dio entrada a Frenkie de Jong y Dembélé por Gavi y Adama. Casi nada más entrar ellos, Ferran tiró alto en una de las contadas ocasiones del cuadro blaugrana hasta entonces, pero no falló el valenciano a la segunda. Y fue en una jugada con protagonismo de los dos jugadores recién entrados al campo. Dembélé inició la acción buscando al neerlandés, que combinó dos veces con Ferran para que este superara a Trapp con un remate cruzado, poniendo así las tablas en el marcador.

Final contra diez

Se vio otro Barça a partir del empate, más incisivo, decidido y dominador. Y las cosas se pusieron de cara en el tramo final con la expulsión, por doble amarilla, de Tuta. Aunque pareció no conformarse con el 1-1 el Eintracht, que ni mucho menos se encerró e incluso puso en aprietos a la defensa azulgrana en alguna acción. De todas maneras, con un hombre más, la superioridad fue del conjunto azulgrana, que insistió en busca de un segundo gol para dejar muy encarrilada la eliminatoria. Tuvo alguna oportunidad para hacerlo, como un córner que Eric remató desviado, pero no lo consiguió y le tocará rematar las cosas la semana que viene en casa.

EINTRACHT FRANKFURT: Trapp (3); Tuta (1), Hinteregger (3), N’Dicka (3); Knauff (3), Jakic (2) (Rode (s.c.), 88′), Sow (2), Kostic (3); Lindstrom (3) (Hauge (2), 73′), Borré (2) (Ache (s.c.), 88′) y Kamada (2) (Touré, 79′).

FC BARCELONA: Ter Stegen (2); Araujo (2), Piqué (2) (Lenglet (2), 24′), Eric Garcia (3), Jordi Alba (3); Gavi (2) (Frenkie de Jong (3), 61′), Busquets (3), Pedri (2); Adama (2) (Dembélé (3), 61′), Aubameyang (2) y Ferran Torres (3).

GOLES: 1-0 (48′), Knauff; 1-1, (66′), Ferran Torres.

ÁRBITRO: Srdjan Jovanovic (Serbia). Amarillas a Kostic (45′), Jakic (82′); Expulsó con doble amarilla a Tuta (61′ y 78′).

ESPECTADORES: 48.000 en el Deutsche Bank Park.

Mundo Deportivo