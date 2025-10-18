Eugenio «Bolibomba» Suárez saca dos jonrones con Grand Slam incluido en victoria de Marineros de Seattle ante Azulejos de Toronto 6-2 (+Video)

Eugenio «Bolibomba» Suárez utilizó el quinto juego de la Serie de Campeonato entre los Marineros de Seattle ante los Azulejos de Toronto para hacer historia en los playoffs gracias a sus 2 jonrones, incluido un Grand Slam en victoria de su equipo 6-2.

Para empezar, el slugger de los nautas se convirtió en apenas el sexto venezolano que conecta un cuadrangular con las bases llenas en postemporada. Es un grupo importante porque están toleteros de la talla de Andrés Galarraga y Ronald Acuña Jr.

Solo hay 2 miembros de los Marineros con Grand Slam en postemporada. El primer fue el inmortal Edgar Martínez (1995) y ahora Suárez.

Pero no solo eso, sino que Eugenio Suárez antes había sonado otro largo bambinazo, por lo que cerró el choque con un par de bombazos. Solamente 7 venezolanos firmaron un compromiso de octubre con múltiples estacazos y en ese grupo está el mismísimo Miguel Cabrera.

Suárez finalizó el choque de 3-2 con un par de anotadas y 5 carreras impulsadas. Se unió a Edgardo Alfonzo (1999), Omar Vizquel (2001) y Gleyber Torres (2019) como los únicos peloteros del contingente vinotinto con una jornada de 5 o más fletadas en playoffs. El récord es de Vizquel con 6.

El antesalista llegó a 4 jonrones de por vida en postemporada y empató a Gabriel Moreno, Jackson Chourio, Robinson Chirinos y Alfonzo entre los máximos jonroneros venezolanos en playoffs.

Solo José Altuve (27), Cabrera (13), Gleyber Torres (8), Víctor Martínez (6), Salvador Pérez (6), Pablo Sandoval (6) y Orlando Arcia (5) tienen más.

GRAN SLAM VENEZOLANOS EN PLAYOFFS

Eduardo Pérez (03/10/1998) Atlanta

(03/10/1998) Atlanta Andrés Galarraga (11/10/1998) Atlanta

(11/10/1998) Atlanta Edgardo Alfonzo (05/10/1999) Mets

(05/10/1999) Mets Miguel Montero (15/10/ 2016) Cachorros

(15/10/ 2016) Cachorros Ronald Acuña Jr. (07/10/2018) Atlanta

(07/10/2018) Atlanta Eugenio Suárez (17/10/2025) Seattle

JUEGO MULTIJONRÓN EN PLAYOFFS

Pablo Sandoval: 3 jonrones en juego 1 de Serie Mundial (2012)

3 jonrones en juego 1 de Serie Mundial (2012) José Altuve: 3 jonrones en juego 1 de Serie Divisional (2017)

3 jonrones en juego 1 de Serie Divisional (2017) Edgardo Alfonzo : 2 jonrones en juego 1 Serie Divisional (1999)

: 2 jonrones en juego 1 Serie Divisional (1999) Magglio Ordóñez : 2 jonrones en juego 4 Serie de Campeonato (2006)

: 2 jonrones en juego 4 Serie de Campeonato (2006) Miguel Cabrera : 2 jonrones en juego 6 Serie de Campeonato (2011)

: 2 jonrones en juego 6 Serie de Campeonato (2011) Jackson Chourio: 2 jonrones en juego 2 Serie de Comodín (2024)

2 jonrones en juego 2 Serie de Comodín (2024) Eugenio Suárez: 2 jonrones en juego 5 Serie de Campeonato (2025)

Eugenio Suárez fue nombrado el Jugador Más Valioso en la victoria 6 por 2 de unos Marineros de Seattle que están a una victoria de avanzar a la Serie Mundial. El venezolano estaba metido en un slump, pero salió con una noche gloriosa.

Hender «Vivo» González

Con información de El Emergente