Estos son los prospectos venezolanos que firmaron contrato en MLB

Venezuela cuenta con mucho talento. Uno de ellos es Bryan Acuña, el hermano menor del jardinero de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña. El prospecto de 16 años firmó con los Mellizos de Minnesota por un bono de 650 mil dólares, el más alto firmado por sus dos hermanos (Ronald firmó con Bravos por $100 mil y Luisangel con Rangers por $450 mil).

El campocorto ocupaba el puesto 39 en el ranking de la lista de agentes libres dentro de las firmas internacionales.

Tierra de campocortos

Venezuela se ha caracterizado por ser exportador de campo cortos: Luis Aparicio, Omar Vizquel, Oswaldo Guillen, David Concepción, Alfonso Carrasquel, entre otros, y para la clase 2021, Ricardo Cabrera brilló como el mejor prospecto criollo, al estampar su rúbrica con los Rojos de Cincinnati.

El pelotero de 17 años recibió un bono de $2.2 millones por ser el tercer mejor prospecto internacional, contar con las cinco herramientas base y un brazo que puede alcanzar las 98 millas entre el campocorto y la primera base.

Leer También: Robert Lewandowski gana el The Best FIFA 2021 por delante de Messi y Salah

Bravos y Angelinos ponen el ojo en Venezuela

Los Bravos de Atlanta firmaron 14, de ellos siete son venezolanos. Nelson Rada encabeza la lista de connacionales.

El infielder Diego Benítez fue el más destacado al conseguir una bonificación de $2 millones 500 mil Lo acompañan en el equipo Douglas Glod (OF, $1,300,000), Alejandro Martínez (C, $400 mil), Josnaider Orellana, (C, $175 mil), Leiker Figueroa (INF, $100 mil), Yorvi Pirela, (LD, $40 mil) y Jhonny Martínez, (LD, $35 mil).

Los Angelinos también se fijaron en el talento venezolano al hacerse de los servicios de siete connacionales. El jardinero venezolano, Nelson Rada, de 16 años de edad, es el número 29 de los 50 mejores prospectos internacionales de la Major League Pipeline y su bono fue de 1.8 millones de dólares. Luis Rodríguez (SS), Darío Laverde (C), Manuel Cazorla (LHP), Alejandro Rodríguez (LHP), Kevyn Castillo (OF) y Eliezer Rivero (C) también pactaron con los querubines.

Por su parte, los Filis de Filadelfia contrataron a William Bergolla Jr. El campocorto llegó a un acuerdo por 2.2 millones de dólares como bono por firma.

El joven de 17 años está catalogado como el segundo mejor prospecto venezolano por detrás de Ricardo Cabrera.