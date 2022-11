Estos son los nombres prohibidos para los recién nacidos

Hay padres que esperan con demasiadas ansias la llegada de su bebé y por ello no miden su creatividad al escoger los nombres de los recién nacidos, al punto de que no toman en cuenta las consecuencias. Afortunadamente, algunas registradurías civiles en Latinoamérica han tomado acciones al respecto.

Estos entes públicos en algunos países tienen una lista donde se incluyen una serie de extravagantes nombres que se encuentran totalmente prohibidos. El objetivo es evitar que los pequeños tengan inconvenientes futuros y sean víctimas de bullying. Entre los más comunes que se encuentran vetados destacan aquellos de dictadores mundiales, personajes de películas de acción, artistas, entre otros.

Por ejemplo, en Colombia no son admitidos los nombres de Circuncisión y 6 Martínez Medina para los recién nacidos. Otros como Vanderlein, Messi Andrés, John Crazy, Bellaflor, Britney Cristal, Alison Lupita, Oilda, Okari, Onely, Shi Yin, Shu Yan, Sol Amy, Eliú, Juny, Ryan, Ale José, Alí Said, Dan José, Michaell, Stivens, Jolith, Yake, Yerson, UsNavy, Westinhouse y Miperro no están prohibidos explícitamente, pero un funcionario de la Registraduría podría oponerse a colocárselo al menor.

En el caso de Perú, no pueden utilizarse: Dolores Fuertes, Ana Flores del Campo, Ana Tomía y Ana Mier de Cilla. Por otra parte, en Venezuela, si bien no existe una prohibición, se le da la opción a los adolescentes a partir de 14 años de cambiar su nombre si así lo desean.

Otros países como Paraguay y Costa Rica poseen también instrumentos legales para vetar nombres que pudieran convertirse en un problema futuro para la integridad o el desarrollo de la personalidad.

Con información de: VN