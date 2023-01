Estos alimentos ayudan a evitar el mal aliento en los adultos

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos precisa que otras causas son enfermedades de las encías, boca seca o caries, sinusitis u otros problemas relacionados con la nariz, refieren medios internacionales.

También sucede, que hay alimentos que generan esta afección, como es el caso de las cebollas crudas, el ajo o el repollo.

El instituto de investigación Mayo Clinic detalla que la halitosis depende de la situación o la causa no diagnosticada, y es que algunas personas se preocupan demasiado por el mal aliento, aunque tengan muy poco o no tengan nada de olor en la boca, mientras que otras tienen halitosis y no lo saben.

Esta es una afección que suele estar asociada a patologías periodontales, que en sí mismas son un problema de salud que debe ser tratado, por ejemplo, la gingivitis, que se caracteriza por presentar una encía enrojecida y que sangra fácilmente, en el caso de personas no fumadoras.

La mejor manera de manejar esta condición es practicar el cuidado dental adecuado, como cepillarse los dientes y usar hilo dental. Los enjuagues bucales, las mentas o la goma de mascar pueden refrescar la boca, pero no abordarán la raíz del problema. Si una enfermedad está causando un problema, debe tratarse para solucionarlo.

De igual forma, la ingesta de algunos alimentos ayuda a mitigar la afección. Una publicación del portal Alimente, del diario El Confidencial, de España, asegura que para actuar en el origen del problema, que sería acabar con las bacterias que producen ese olor, lo mejor es consumir alimentos que posean propiedades antimicrobianas.

Estas pueden ser algunas opciones

Menta: Un té o infusión de menta junto con unas gotas de limón resultan favorables para reducir el mal aliento. Esta planta tiene propiedades antibacterianas que ayudan a regular el pH de la saliva y promueven la eliminación de los microbios que generan malos olores y enfermedades.

Frutas y verduras: Productos como la zanahoria, el apio y la manzana, son indispensables para evitar el mal aliento, debido a que no se pegan en los dientes y, por el contrario, los frotan mientras se comen, ayudando a quitar restos de otras comidas más densas que se quedan atrapadas.

Alimentos ricos en vitamina C: El ácido ascórbico, presente en alimentos como el pimiento, la naranja, el limón o el brócoli, crean un ambiente “ácido” en el que las bacterias no crecen. Si estos alimentos se consumen crudos, ayudan a retirar los restos de alimentos que pudieron haber quedado entre los espacios interdentales.

Té negro: Los polifenoles, uno de los compuestos del té negro, ayudarían a enfrentar el mal aliento de dos maneras; por un lado, previenen el crecimiento de las bacterias que lo causas; y por otro disminuyen la producción de subproductos pestilentes producidos por bacterias, precisa información de la Clínica Dental Novadent, en su página web.

