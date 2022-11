«Estén donde estén van a ser capturados», Gobernador Adolfo Pereira se pronunció sobre violación a niño en Barquisimeto

Luego de la conmoción social provocada por la circulación de un vídeo donde se observa a unas depravadas abusar de un niño de 5 años de edad al norte de Barquisimeto en el estado Lara, el Gobernador de la entidad, Adolfo Pereira, se pronunció sobre este caso de pedofilia ocurrido en su jurisdicción.

«Cuando salió ese vídeo, inmediatamente se activó el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas (CICPC) y empezamos a buscar los hallazgos, con las redes sociales que también sirven para comenzar las investigaciones», comentó el primer mandatario estadal.

Asimismo, informó desde la sede de la gobernación «Tengo que ser muy preciso para no enviciar el proceso, porque se está llevando a cabo por parte de la Fiscalia. Se vio que la casa donde se dió ese hecho está en la Parroquia Tamaca, específicamente en Las Sábilas».

De igual manera, manifestó que hay sólo una persona que falta por identificar y que hay elementos para sopesar que las personas no están en el país, sin embargo no descartarán nada «estén donde estén van a ser capturados los responsables de este hecho abominable que no tiene nombre».

Concluyó diciendo que semanalmente se reúnen en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la entidad larense, «Vamos a ser radicales y contundentes, en Lara se ha presentado un solo secuestro en lo que va del año y los responsables fueron capturados».

