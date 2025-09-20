Este viernes Venezuela rescató a la niña de 8 años Dayalin Mendoza de EEUU: Van 40 infantes recuperados por el presidente Nicolás Maduro

Este viernes, la menor de 8 años retornó al país luego de ser separada de su madre cuando fue deportada de la nación norteamericana.

Este viernes, 19 de septiembre, arribó al país en el vuelo número 70 del Plan Vuelta a la Patria proveniente de Texas, Estado Unidos la niña Dayalin Mendoza de 8 años, quien se convirtió en la menor número 40 rescatada por el presidente Nicolás Maduro luego de ser secuestrada por las autoridades estadounidenses.

Dayalin fue separada de su madre cuando la deportaron de la nación norteamericana y quedó a cargo de hogares de acogida, lo que representa una abierta violación del derecho internacional y de los derechos humanos.

Su madre, Dayalin Elimar Mendoza fue una de las firmantes de la carta enviada a Melania Trump en el mes de agosto, donde piden a la primera dama estadounidense Melania Trump que abogue por los infantes venezolanos secuestrados en ese país, los ayude a regresar y que sirva como puente de justicia y de humanidad.

Este viernes, Dayalin se reencontró con su familia y comenzar una nueva etapa llena de amor. A su llegada, recibió atención médica integral y orientación para su regreso seguro.

Vale destacar, que el recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos organismos de seguridad ciudadana como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

Desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria el pasado mes de febrero del presente año, más de 12.000 connacionales han regresado al país como parte del esfuerzo del Gobierno nacional en apoyo a los venezolanos que se encuentran en el exterior.

El Estado venezolano se mantiene firme en su posición de rescatar a todos los niños que se mantienen retenidos hoy en Estados Unidos de forma ilegal y que anhelan el reencuentro con sus familiares.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión