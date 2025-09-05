Este viernes retornaron al país: Venezuela rescata a tres niños secuestrados por Estados Unidos

Este viernes, los infantes Robin Cárdenas, Yoisner Graterol e Isaac Lovera arribaron al país en un vuelo del Plan Vuelta a la Patria, luego de que fueran separados de sus familias cuando fueron deportadas de la nación norteamericana.

Este viernes retornaron al país tres niños que se encontraban secuestrados en Estados Unidos, durante un nuevo vuelo del Plan Vuelta a la Patria, informó la presidenta de este proyecto, Camilla Fabri Saab.

«Nuevo milagro, hoy logramos rescatar a tres niños que estaban secuestrados en Estados Unidos (…) El presidente Nicolás Maduro hizo posible este milagro«, expresó Fabri desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Los infantes son: Robin Cárdenas, Yoisner Graterol e Isaac Lovera, quienes fueron separados de sus familias cuando fueron deportadas.

Recordó, además, que aún hay más de 70 menores que se encuentran retenidos con familias sustitutas o en los servicios sociales de EEUU, violando el derecho internacional y sus derechos humanos.

Fabri destacó que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, todos los días envía la lista actualizada con los niños secuestrados al Gobierno estadounidense, para, en un trabajo de cooperación y negociación, lograr la ubicación y el retorno seguro de los mismos.

Asimismo, informó que en esta jornada, la número 65 del Plan Vuelta a la Patria, arribaron 305 connacionales que se encontraban en la nación norteamericana.

