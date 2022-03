Este Viernes, 01 de Abril sorteo del Mundial de Catar 2022; bombos y selecciones clasificadas

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro.

El camino hacia el Mundial de Qatar entra en su recta final. Ahora sólo falta por conocer el destino de las selecciones clasificadas para la Copa del Mundo, sus rivales en la fase de grupos y los posibles cruces y enfrentamientos que tendrán en las eliminatorias. Uno de los momentos más emocionantes que se viven en el mundo del fútbol es este sorteo que, una vez cada cuatro años, detiene al planeta para que desde todos los rincones los aficionados conozcan el montaje final de la fase de grupos del Mundial.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial de Qatar?

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2022 tendrá lugar el viernes 1 de abril a las 112.00, hora Venezolana, en una gala que se desarrollará en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha, en Qatar. En ese sorteo se conocerá la composición de los ocho grupos de cuatro selecciones que conformarán la primera fase del Mundial de Qatar.

Una vez que se conozca el reparto de las 32 selecciones en los ocho grupos, será el momento de mirar adelante, hacia las eliminatorias, ya que el calendario de cruces ya está predeterminado. El ganador del grupo A se enfrentará al segundo del grupo B, el segundo del grupo A al vencedor del B, y así con el resto encadenando a los grupos C-D, E-F y G-H.

Selecciones clasificadas para el Mundial 2022

Qatar

Alemania

Dinamarca

Brasil

Francia

Bélgica

Croacia

España

Serbia

Inglaterra

Suiza

Países Bajos

Argentina

Irán

Corea del Sur

Japón

Arabia Saudí

Ecuador

Uruguay

Canadá

Ghana

Senegal

Portugal

Polonia

Túnez

Marruecos

Camerún

Bombos del sorteo del Mundial de Qatar

Qatar, como anfitriona, será cabeza de serie y está directamente asignada al puesto A1, es decir, que jugará en el grupo A. Los otros siete cabezas de serie serán las siete selecciones clasificadas con mejor ránking FIFA.

Los países que ocupen las posiciones 8-15 en el ránking serán asignados al Bombo 2, mientras que los clasificados 16 a 23 con mejor posición estarán inscritos en el Bombo 3. Finalmente, el Bombo 4 incluirá a los equipos clasificados en las posiciones 24 a 28, donde también se incluirá a los dos ganadores de los play-offs intercontinentales y al ganador restante de los play-offs de la UEFA (Gales contra el ganador del Escocia-Ucrania).

BOMBO 1

Qatar

Bélgica

Brasil

Francia

Argentina

Inglaterra

España

Portugal

BOMBO 2

Dinamarca

Países Bajos

Alemania

México*

Estados Unidos*

Suiza

Croacia

Uruguay

*si se clasifican directamente

BOMBO 3

Senegal

Irán

Japón

Marruecos

Serbia

Polonia

Corea del Sur

Canadá o Túnez

La selección que esté por delante en el ránking del 31 de marzo, Canadá o Túnez, estará en el bombo 3.

BOMBO 4

Túnez o Canadá

Arabia Saudí

Ecuador

Ghana

Camerún

Repesca Asia-Conmebol

Repesca Oceania-Concacaf

Repesca Europa

Formato y calendario del Mundial de Qatar 2022

El Mundial de Qatar, aún con 32 selecciones, mantendrá un formato clásico de ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el siguiente formato primero de grupo contra segundo de grupo con la siguiente conexión: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

En el Mundial, a diferencia de lo que sucede en la Eurocopa, sí existe un partido extra, el del tercer y cuarto puesto que disputan las dos selecciones que caen derrotadas en las semifinales, el día previo a la gran final.

Fase de grupos: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre

