Estas son las plataformas de streaming más usadas en el mundo

Mediante el último informe de Boston Consulting Group (BCG) Streaming Viewers Aren’t Going Anywhere; se conoció que estos hábitos no disminuyeron a pesar del levantamiento de las restricciones generadas por la pandemia de la covid-19.

La investigación muestra que los consumidores se han suscrito en al menos tres servicios de transmisión desde el comienzo de la pandemia y aún siguen suscritos a ellos.

La audiencia sigue concentrada en cuatro servicios principales de suscripción de video. Netflix cuenta con aproximadamente el 70% de los encuestados, Amazon Prime Video concentra el 59%, Hulu el 41% y Disney+ un 36%.

Por su parte, HBO Max, que se lanzó en mayo de 2020, tiene una penetración de usuarios que ahora es de alrededor del 20%. Además, en el informe se llegó a la conclusión de que las plataformas complementarias y de contenido deportivo corren el mayor riesgo de cancelación por parte de los usuarios.

El 55% de los encuestados afirmaron que pasan más tiempo viendo contenido a través de servicios de streaming, de lo que verían si no hubiera sido por la pandemia.

El informe también indica que es más probable que los usuarios obtengan sus recomendaciones de transmisión de amigos y proveedores. El 74% de los encuestados seleccionaron recomendaciones de amigos como una de las principales razones detrás de la selección de contenido.

A su vez, el 43 % de los encuestados calificó estas recomendaciones como la razón principal. Mientras tanto, el 68% de los consumidores seleccionan su contenido de lo que los proveedores sugieren con algunas herramientas como ver a continuación.

Los resultados de la encuesta sugieren algunas cuestiones que deben tener en cuenta las plataformas de streaming a la hora de retener a su audiencia:

La retención de clientes es primordial, especialmente en referencia a los nuevos usuarios. Los espectadores tienen muchas opciones.

El contenido sigue siendo el rey, mantendrán sus suscripciones si las plataformas ofrecen más contenido que quieren ver.

Los espectadores miran a los proveedores de servicios en busca de sugerencias sobre qué ver a continuación, lo cual subraya la importancia de dar estas opciones.

Que sea gratis puede ayudar. Los servicios de este tipo, que se sustentan con el modelo publicitario, sigue siendo una opción.