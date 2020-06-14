Estas son las 55 estaciones de servicio que trabajarán 24 horas en Lara

55 estaciones de servicios en el estado Lara, se activarán a partir de mañana, así lo informó la Gobernadora, Carmen Meléndez durante su resumen radial.
Así mismo detalló que contarán con el apoyo de la juventud para coordinar las estaciones.
«Ayer tuvimos una reunión con los dueños de concesiones de las E/S. No queremos aglomeraciones»
«En unas semanas no debemos tener colas» expresó
A continuación te dejamos la lista de las estaciones de servicios que trabajarán las 24 horas
- MUNICIPIO IRIBARREN:
|N°
|NOMBRE DE LA ESTACIÓN
|DIRECCIÓN DE UBICACIÓN
|PARROQUIA
|1
|E/S. DON BAU, C.A.
|AV. LIBERTADOR ENTRE CALLES 11 Y 12 ZONA IND 1 BQTO.
|JUAN DE VILLEGAS
|2
|E/S. LA CRUZ
|AV 20 C\C CALLE 13 BARQUISIMETO
|SANTA ROSA
|3
|E/S.NUEVA SEGOVIA.
|CARRERA 19 ESQUINA CALLE 9 , BQTO.
|CATEDRAL
|4
|E/S. DEL ESTE
|CARRERA 19 CON CALLE 12, BARQUISIMETO.
|CATEDRAL
|5
|E/S. LA GRANJA, C.A.
|AV.PEDRO LEON TORRES ENTRE CALLE 59 Y 60, BQTO.
|CONCEPCION
|6
|P/G. LAS TRINITARIAS
|AV GERMAN GARMENDIA BARQUISIMETO
|SANTA ROSA
|7
|E/S. CARABOBO
|CARRERA 36 ENTRE AV. CARABOBO Y ANDRES BELLO SECTOR CENTRO
|CATEDRAL
|8
|E/S. LA ENCRUCIJADA
|KM 11-CARRETERA VIEJA BARQUISIMETO CARORA SECTOR PAVIA, CRUCE HACIA BOBARE
|JUAN DE VILLEGAS
|9
|E/S. SINAMAICA.
|DUACA KM. 18 SECTOR RASTROJITOS ESTADO LARA
|TAMACA
|10
|E/S. VENEZUELA.
|AVENIDA VENEZUELA CON CALLE 33 BARQUISIMETO
|CATEDRAL
|11
|E/S. ANDES
|AV. LAS INDUSTRIAS KM. 1 Y 2 VIA CHURUGUARA LOCA S/N ZONA OESTE
|UNION
|12
|E/S. BARRIO NUEVO
|CALLE 60 CON AV FUERZAS ARMADAS
|CONCEPCIÓN
|13
|E/S. MERGAS C.A.
|AV. CEMENTERIO C/C AV. CARLOS GIFFONI, LOCAL C.C GILL ROB PLANTA ALTA ZONA IND. III.
|JUAN DE VILLEGAS
|14
|E/S. BOMBA COPEYAL
|CARRETERA LARA FALCON , ZONA COPEYAL
|AGUEDO FELIPE ALVARADO
|15
|E/S. BRACAMONTE
|AVENIDA ARGIMIRO BRACAMONTE C/AVENIDA VENEZUELA
|CATEDRAL
|16
|E/S.SAN LUIS DEL ESTE C.A.
|AVENIDA VENEZUELA CRUCE, CON AVENIDA ARGIMIRO BRACAMONTE, ACERA NORESTE.
|CATEDRAL
|17
|E/S. TAMUNANGUE C.A.
|AVENIDA FLORENCIO JIMÉNEZ CON CALLE 6 PUEBLO NUEVO BARQUISIMETO .
|JUAN DE VILLEGAS
|18
|E/S. YACAMBU
|AVENIDA PEDRO LEÓN TORRES CON CALLE 48 BARQUISIMETO
|CONCEPCION
|19
|E/S.CORP.EL TERMINAL BMTO.C.A.
|AV. ROMULO GALLEGOS C/CARRERA 24 BARQUISIMETO
|CONCEPCIÓN
|20
|E/S. CHURUN MERU DEL CENTRO
|CARRERA 22 CON CALLE 29 BARQUISIMETO.
|CATEDRAL
|21
|E/S. MOYETONES
|AV. FLORENTINO JIMENEZ A 800 MTS DEL OBELISCO DE BARQUISIMETO.
|JUAN DE VILLEGAS
|22
|E/S. PANAMERICANA
|AV. LIBERTADOR C/C 42 Ó ROMULO GALLEGOS SECTOR SIMON RODRIGUEZ
|CONCEPCION
|23
|E/S. SIGLO 21 S.R.L.
|AV ROMULO GALLEGOS ENTRE CARRERAS 20 Y 21 BARQUISIMETO
|CONCEPCIÓN
|24
|E/S. PRADOS DEL SOL
|INTERSECCION CARRET. CHIRGUA EL CERCADO SECTOR LOMAS VERDE BARQUIISMETO
|SANTA ROSA
|25
|E/S.SAN LUIS INDUSTRIAL, C.A.
|AV. PRINCIPAL ENTRE CARRERAS 4 Y 6 LOCAL PARCELA NRO 262 ZONA INDUSTRIAL II, FRENTE
|JUAN DE VILLEGAS
|26
|E/S. SALTO ANGEL C.A.
|AV.LAS INDUSTRIAS CON AV.LA SALLE Y CALLE DE SERVICIO, ZONA INDUSTRIAL I
|JUAN DE VILLEGAS
|27
|E/S.SAN LUIS EL PESCADITO,C.A
|CARRETERA VIA BARQUISIMETO QUIBOR, SECTOR EL TOSTADO, ENTRE LOS KM. 12 Y 13
|JUAN DE VILLEGAS
|28
|E/S EL CUJI
|AV. INTERCOMUNAL DUACA KM.8 EL CUJI SECTOR LA PAYA
|TAMACA
|29
|E/S. DEL NORTE C.A.
|AV. CRISTOBAL COLON, INTERCOMUNAL TAMACA N° 24154 SECTOR EL CUJI
|TAMACA
|30
|E/S. JOSE GIL FORTOUL
|AV. LIBERTADOR CRUCE VIA A DUACA SECTOR PATA DE PALO BARQUISIMETO.
|UNION
|31
|E/S. LA SINDICAL, C.A.
|AV LIBERTADOR CON CALLE 40 BARQUISIMETO
|UNION
|32
|E/S.SAN LUIS DEL CENTRO, C.A.
|AV. 20 ENTRE CALLE 13 Y 14 BARQUISIMETO.
|CADEDRAL
|33
|E/S. VARGAS
|AVENIDA VARGAS ENTRE CARRERAS 21 Y 22
|CONCEPCION
|34
|E/S. ZULIA.
|AV. LIBERTADOR C/C CALLE 42. BARQUISIMETO CENTRO
|CONCEPCION
|35
|E/S. MIRANDA II
|CARRERA 15 CRUCE CON CALLE 51 NRO 51-26 BARQUISIMETO.
|CONCEPCIÓN
|36
|E/S. BOMBAS UNIDAS
|KM 8, AUTOPISTA FLORENCIO JIMENEZ, SANTA ROSALIA, BARQUISIMETO
|JUAN DE VILLEGAS
|37
|E/S. VENEZUELA.
|FINAL AV VENEZUELA CON CALLE 42 BARQUISIMETO
|CONCEPCIÓN
|N°
|NOMBRE DE LA ESTACIÓN
|DIRECCIÓN DE UBICACIÓN
|PARROQUIA
|01
|E/S. CABUDARE
|AVENIDA LIBERTADOR CABUDARE BARQUISIMETO.
|JOSE GREGORIO BASTIDAS
|02
|E/S. VALLE HONDO.C.A.
|AV. INTERCOMUNAL BARQUISIMETO CABUDARE URB. VALLLE HONDO .
|JOSE GREGORIO BASTIDAS
|03
|E/S. LA MORENITA
|AV INTERCOMUNAL BARQUISIMETO CABUDARE VIA ACARIGUA CABUDARE
|JOSE GREGORIO BASTIDAS
|04
|E/S.INVERSIONES Y SERVICIOS LA CAMPIÑA
|CARR. BARQUISIMETO-ACARIGUA KM. 10 SECTOR LA CAMPIÑA
|JOSE GREGORIO BASTIDAS
|05
|E/S. CABUDARE CENTRO
|CABUDARE , AV INTERCOMUNAL , VÍA ACARUGUA BARQUISIMETO CON AV LA MATA
|JOSE GREGORIO BASTIDAS
|N°
|NOMBRE DE LA ESTACIÓN
|DIRECCIÓN DE UBICACIÓN
|PARROQUIA
|01
|E/S. OASIS DE TINTORERO,C.A
|AUTOPISTA CENTRO – OCCIDENTAL SENTIDO CARORA BQTO CASERÍO TINTORERO
|TINTORERO
|02
|E/S. CRUZ VERDE
|AV FLORENCIO JIMENEZ ENTRADA A QUIBOR
|MARIANO PERAZA
|N°
|NOMBRE DE LA ESTACIÓN
|DIRECCIÓN DE UBICACIÓN
|PARROQUIA
|01
|E/S. EL TOCUYO
|AVENIDA JOSE TRINIDAD MORAN, SECTOR LA ALCABALA, MUNICIPIO MORAN
|BOLIVAR
|02
|E/S. COROMOTO, C.A.
|CARRERA 9 ENTRE CALLES 1 Y 2 N°1-27 EL TOCUYO
|BOLÍVAR
|N°
|NOMBRE DE LA ESTACIÓN
|DIRECCIÓN DE UBICACIÓN
|PARROQUIA
|01
|E/S. BRISAS DL RIO
|SARARE KM 42 VIA A ACARIGUA
|SARARE
|N°
|NOMBRE DE LA ESTACIÓN
|DIRECCIÓN DE UBICACIÓN
|PARROQUIA
|01
|E/S. BRISAS DE ARENALES, C.A.
|VIA CENTRO OCCIDENTE CARORA BARQUISIMETO
|ESPINOZA DE LOS MONTEROS
|02
|E/S. SABANETA
|AUTOPISTA CENTRO OCCIDENTAL KM 12, CARORA.
|ESPINOZA DE LOS MONTEROS
|03
|E/S. CARORA
|CARRETERA LARA ZULIA C/C AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CARORA
|ESPINOZA DE LOS MONTEROS
|04
|E/S PURICAURITO
|CARRETERA LARA ZULIA
|PURICAURE
|N°
|NOMBRE DE LA ESTACIÓN
|DIRECCIÓN DE UBICACIÓN
|PARROQUIA
|01
|E/S.COMBUSTIBLE EL AGUILA,C.A.
|PROLONGACION CARRETERA SIQUISIQUE KM. 1 N° 11 BARRIO ITALIA SIQUISIQUE.
|SIQUISIQUE
- MUNICIPIO ANDRÉS ELOY BLANCO:
|N°
|NOMBRE DE LA ESTACIÓN
|DIRECCIÓN DE UBICACIÓN
|PARROQUIA
|01
|E/S. SANARE I
|AV BOLIVAR CRUCE CON CALLE CRISTOBAL GOYO SANARE.
|PÍO TAMAYO
|N°
|NOMBRE DE LA ESTACIÓN
|DIRECCIÓN DE UBICACIÓN
|PARROQUIA
|01
|E/S. DUACA
|CARRERA 5 CON CALLE 6 ENTRADA DUACA.
|FREITEZ
Texto Noticias Barquisimeto
Lista Ciudad BQTO