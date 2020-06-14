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Estas son las 55 estaciones de servicio que trabajarán 24 horas en Lara

Por
Daniel Rodriguez
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55 estaciones de servicios en el estado Lara, se activarán a partir de mañana, así lo informó la Gobernadora, Carmen Meléndez durante su resumen radial.

Así mismo detalló que contarán con el apoyo de la juventud para coordinar las estaciones.

«Ayer tuvimos una reunión con los dueños de concesiones de las E/S. No queremos aglomeraciones»

«En unas semanas no debemos tener colas» expresó

A continuación te dejamos la lista de las estaciones de servicios que trabajarán las 24 horas

  1. MUNICIPIO IRIBARREN:
NOMBRE DE LA ESTACIÓNDIRECCIÓN DE UBICACIÓNPARROQUIA
1E/S. DON BAU, C.A.AV. LIBERTADOR ENTRE CALLES 11 Y 12 ZONA IND 1  BQTO.JUAN DE VILLEGAS
2E/S. LA CRUZAV 20 C\C CALLE 13 BARQUISIMETOSANTA ROSA
3E/S.NUEVA SEGOVIA.CARRERA 19 ESQUINA CALLE 9 , BQTO.CATEDRAL
4E/S. DEL ESTECARRERA 19 CON CALLE 12, BARQUISIMETO.CATEDRAL
5E/S. LA GRANJA, C.A.AV.PEDRO LEON TORRES ENTRE  CALLE 59 Y 60, BQTO.CONCEPCION
6P/G. LAS TRINITARIASAV GERMAN GARMENDIA BARQUISIMETOSANTA ROSA
7E/S. CARABOBOCARRERA 36 ENTRE AV. CARABOBO Y ANDRES BELLO SECTOR CENTROCATEDRAL
8E/S. LA ENCRUCIJADAKM 11-CARRETERA VIEJA BARQUISIMETO CARORA SECTOR PAVIA, CRUCE HACIA BOBAREJUAN DE VILLEGAS
9E/S. SINAMAICA.DUACA KM. 18 SECTOR  RASTROJITOS ESTADO LARATAMACA
10E/S. VENEZUELA.AVENIDA VENEZUELA CON CALLE 33 BARQUISIMETOCATEDRAL
11E/S. ANDESAV. LAS INDUSTRIAS KM. 1 Y 2 VIA CHURUGUARA LOCA S/N ZONA OESTEUNION
12E/S. BARRIO NUEVOCALLE 60 CON AV FUERZAS ARMADASCONCEPCIÓN
13E/S. MERGAS C.A.AV. CEMENTERIO C/C AV. CARLOS GIFFONI, LOCAL C.C GILL ROB PLANTA ALTA ZONA IND. III.JUAN DE VILLEGAS
14E/S. BOMBA COPEYALCARRETERA LARA FALCON , ZONA COPEYALAGUEDO FELIPE ALVARADO
15E/S. BRACAMONTEAVENIDA ARGIMIRO BRACAMONTE C/AVENIDA VENEZUELACATEDRAL
16E/S.SAN LUIS DEL ESTE C.A.AVENIDA VENEZUELA CRUCE, CON AVENIDA ARGIMIRO BRACAMONTE, ACERA NORESTE.CATEDRAL
17E/S. TAMUNANGUE C.A.AVENIDA FLORENCIO JIMÉNEZ CON CALLE 6 PUEBLO NUEVO BARQUISIMETO .JUAN DE VILLEGAS
18E/S. YACAMBUAVENIDA PEDRO LEÓN TORRES CON CALLE 48 BARQUISIMETOCONCEPCION
19E/S.CORP.EL TERMINAL BMTO.C.A.AV. ROMULO GALLEGOS C/CARRERA 24 BARQUISIMETOCONCEPCIÓN
20E/S. CHURUN MERU DEL CENTROCARRERA 22 CON CALLE 29 BARQUISIMETO.CATEDRAL
21E/S. MOYETONESAV. FLORENTINO JIMENEZ A 800 MTS DEL OBELISCO DE BARQUISIMETO.JUAN DE VILLEGAS
22E/S. PANAMERICANAAV. LIBERTADOR C/C 42 Ó ROMULO GALLEGOS SECTOR SIMON RODRIGUEZCONCEPCION
23E/S. SIGLO 21 S.R.L.AV ROMULO GALLEGOS ENTRE CARRERAS 20 Y 21 BARQUISIMETOCONCEPCIÓN
24E/S. PRADOS DEL SOLINTERSECCION CARRET. CHIRGUA EL CERCADO SECTOR LOMAS VERDE BARQUIISMETOSANTA ROSA
25E/S.SAN LUIS INDUSTRIAL, C.A.AV. PRINCIPAL ENTRE CARRERAS 4 Y 6 LOCAL PARCELA NRO 262 ZONA INDUSTRIAL II, FRENTEJUAN DE VILLEGAS
26E/S. SALTO ANGEL C.A.AV.LAS INDUSTRIAS CON AV.LA SALLE Y CALLE DE SERVICIO, ZONA INDUSTRIAL IJUAN DE VILLEGAS
27E/S.SAN LUIS EL PESCADITO,C.ACARRETERA VIA BARQUISIMETO QUIBOR, SECTOR EL TOSTADO, ENTRE LOS KM. 12 Y 13JUAN DE VILLEGAS
28E/S EL CUJIAV. INTERCOMUNAL DUACA KM.8 EL CUJI SECTOR LA PAYATAMACA
29E/S. DEL NORTE C.A.AV. CRISTOBAL COLON, INTERCOMUNAL TAMACA N° 24154 SECTOR EL CUJITAMACA
30E/S. JOSE GIL FORTOULAV. LIBERTADOR CRUCE VIA A DUACA SECTOR PATA DE PALO BARQUISIMETO.UNION
31E/S. LA SINDICAL, C.A.AV LIBERTADOR CON CALLE 40 BARQUISIMETOUNION
32E/S.SAN LUIS DEL CENTRO, C.A.AV. 20 ENTRE CALLE 13 Y 14 BARQUISIMETO.CADEDRAL
33E/S. VARGASAVENIDA VARGAS ENTRE CARRERAS 21 Y 22CONCEPCION
34E/S. ZULIA.AV. LIBERTADOR C/C CALLE 42. BARQUISIMETO CENTROCONCEPCION
35E/S. MIRANDA IICARRERA 15 CRUCE CON CALLE 51 NRO 51-26 BARQUISIMETO.CONCEPCIÓN
36E/S. BOMBAS UNIDASKM 8, AUTOPISTA FLORENCIO JIMENEZ, SANTA ROSALIA, BARQUISIMETOJUAN DE VILLEGAS
37E/S. VENEZUELA.FINAL AV VENEZUELA CON CALLE 42 BARQUISIMETOCONCEPCIÓN
  • MUNICIPIO PALAVECINO:
NOMBRE DE LA ESTACIÓNDIRECCIÓN DE UBICACIÓNPARROQUIA
01E/S. CABUDAREAVENIDA LIBERTADOR CABUDARE BARQUISIMETO.JOSE GREGORIO BASTIDAS
02E/S. VALLE HONDO.C.A.AV. INTERCOMUNAL BARQUISIMETO CABUDARE URB. VALLLE HONDO .JOSE GREGORIO BASTIDAS
03E/S. LA MORENITAAV INTERCOMUNAL BARQUISIMETO CABUDARE VIA ACARIGUA CABUDAREJOSE GREGORIO BASTIDAS
04E/S.INVERSIONES Y SERVICIOS LA CAMPIÑACARR. BARQUISIMETO-ACARIGUA KM. 10 SECTOR LA CAMPIÑAJOSE GREGORIO BASTIDAS
05E/S. CABUDARE CENTROCABUDARE , AV INTERCOMUNAL , VÍA ACARUGUA BARQUISIMETO CON AV LA MATAJOSE GREGORIO BASTIDAS
  • MUNICIPIO JIMENEZ:
NOMBRE DE LA ESTACIÓNDIRECCIÓN DE UBICACIÓNPARROQUIA
01E/S. OASIS DE TINTORERO,C.AAUTOPISTA CENTRO – OCCIDENTAL SENTIDO CARORA BQTO CASERÍO TINTOREROTINTORERO
02E/S. CRUZ VERDEAV FLORENCIO JIMENEZ ENTRADA A QUIBORMARIANO PERAZA
  • MUNICIPIO MORÁN:
NOMBRE DE LA ESTACIÓNDIRECCIÓN DE UBICACIÓNPARROQUIA
01E/S. EL TOCUYOAVENIDA JOSE TRINIDAD MORAN, SECTOR LA ALCABALA, MUNICIPIO MORANBOLIVAR
02E/S. COROMOTO, C.A.CARRERA 9 ENTRE CALLES 1 Y 2 N°1-27 EL TOCUYOBOLÍVAR
  • MUNICIPIO SIMÓN PLANAS:
NOMBRE DE LA ESTACIÓNDIRECCIÓN DE UBICACIÓNPARROQUIA
01E/S. BRISAS DL RIOSARARE KM 42 VIA A ACARIGUASARARE
  • MUNICIPIO TORRES:
NOMBRE DE LA ESTACIÓNDIRECCIÓN DE UBICACIÓNPARROQUIA
01E/S. BRISAS DE ARENALES, C.A.VIA CENTRO OCCIDENTE CARORA BARQUISIMETOESPINOZA DE LOS MONTEROS
02E/S. SABANETAAUTOPISTA CENTRO OCCIDENTAL KM 12, CARORA.ESPINOZA DE LOS MONTEROS
03E/S. CARORACARRETERA LARA ZULIA C/C AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CARORAESPINOZA DE LOS MONTEROS
04E/S PURICAURITOCARRETERA LARA ZULIAPURICAURE
  • MUNICIPIO URDANETA:
NOMBRE DE LA ESTACIÓNDIRECCIÓN DE UBICACIÓNPARROQUIA
01E/S.COMBUSTIBLE EL AGUILA,C.A.PROLONGACION CARRETERA SIQUISIQUE KM. 1 N° 11 BARRIO ITALIA SIQUISIQUE.SIQUISIQUE
  • MUNICIPIO ANDRÉS ELOY BLANCO:
NOMBRE DE LA ESTACIÓNDIRECCIÓN DE UBICACIÓNPARROQUIA
01E/S. SANARE IAV BOLIVAR CRUCE CON CALLE CRISTOBAL GOYO SANARE.PÍO TAMAYO
  • MUNICIPIO CRESPO:
NOMBRE DE LA ESTACIÓNDIRECCIÓN DE UBICACIÓNPARROQUIA
01E/S. DUACACARRERA 5 CON CALLE 6 ENTRADA   DUACA.FREITEZ

Texto Noticias Barquisimeto

Lista Ciudad BQTO

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