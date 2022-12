Estas son aplicaciones que no deberías instalar nunca en tu equipo móvil

Te sorprenderá saber que muchas son las que se está familiarizado y probablemente usaste algún momento.Antes de descargar alguna aplicación considera preguntarte sobre lo seguras que son, así como si de verdad son útiles en el celular en

.A continuación conocerás qué aplicaciones ponen en riesgo la seguridad de tus datos si se instalan en los celulares.

Aplicaciones de teclado

Hay una gran cantidad de aplicaciones de teclado en Google Play Store que ofrecen otros diseños y más tipos de personalización que pueden llamar la atención. Sin embargo, las aplicaciones de teclado verá todo lo que se escribe. Eso incluye información personal como claves o contraseñas de seguridad.

Si por alguna razón estos desarrolladores de teclado sufren una violación de datos, todo lo registrado quedaría expuesto y eso puede ser peligroso. Por esta razón es que, a pesar de ser aplicaciones certificadas, generan una gran preocupación en cuanto a la privacidad.

El riesgo es aún más grave si alguna vez descargas el APK de una aplicación sin licencia, es decir, que no está en la Play Store, donde muchas veces son sitios maliciosos que pueden ingresar algún programa maligno a tu dispositivo.

Aplicaciones antivirus

Los expertos dicen que las aplicaciones antivirus para iPhone son básicamente inútiles debido a las protecciones integradas de Apple. En cuanto a los dispositivos Android, la recomendación es no descargar aplicaciones si ésta no tiene un sitio oficial.

Lo más probable es que no necesites ningún antivirus, a no ser que continuamente descargues aplicaciones fuera de Google Play Store, lo cual no es recomendable. De todos modos, los mismos antivirus también pueden representar un riesgo debido a la gran cantidad de datos que recopilan.

Aplicaciones para linterna

Años atrás era común que las personas usaran una aplicación en su móvil para hacer uso de la linterna. En la actualidad es completamente innecesario debido a que todos los celulares lo incluyen por defecto.

Si busca «linterna» en Google Play Store, aún existen muchas aplicaciones, donde la mayoría tiene una publicidad invasiva además de requerir permisos adicionales.

La recomendación es que no exponga datos a estas aplicaciones de terceros y usar la funcionalidad que viene integrada en el mismo teléfono celular.

Aplicaciones de optimización, carga rápida o para liberar almacenamiento

La razón precisa por la que no debería descargar estas aplicaciones es porque no servirán para nada, incluso pueden terminar haciendo lo contrario a lo que las mismas ofrecen.

Existen una gran cantidad de aplicaciones que mienten con volver al teléfono inteligente más rápido o liberar espacio en él.

Por ejemplo, las aplicaciones que prometen liberar RAM del móvil deben permanecer siempre abiertas por lo que en realidad será un consumidor más y eso puede volver al teléfono aún más lento.

Lo único que hacen es cerrar las aplicaciones sin uso y así supuestamente hacer que el procesador vaya más rápido.

Esto, indudablemente es muy útil pero no se necesita ninguna aplicación de terceros para hacerlo. Los celulares inteligentes permiten cerrar las aplicaciones manualmente e incluso pueden configurar qué aplicaciones mantener en segundo plano.

Con Información de: Venezuela News