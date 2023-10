¿Están clasificados directamente al Mundial 2030 los seis países que son sede de la Copa del Mundo?

La FIFA confirmó que la elección de la candidatura de España, Marruecos y Portugal clasificará a sus selecciones automáticamente. Pero ¿qué pasa con Argentina, Paraguay y Uruguay?

La candidatura tripartita España-Portugal-Marruecos acogerá finalmente el Mundial 2030. 48 años después, la máxima competición futbolística de selecciones volverá a territorio español. Lo hará, sin embargo, tras cruzar el charco, debido a que la FIFA, en una novedosa decisión, ha elegido a Sudamérica como kilómetro cero de la cita mundialista. Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, y Claudio Tapia, de la AFA, se encargaron de anunciar que los partidos inaugurales se celebrarán en Argentina, Uruguay y Paraguay. Chile, finalmente, no superó el corte. Así, la 24ª edición mundialista no solo contará por primera vez con seis países, si no también con tres sedes continentales, América, Europa y África.

“El Consejo de la FIFA acordó por unanimidad que la única candidatura será la combinada de España, Marruecos y Portugal, que albergarán el evento en 2030 y se clasificarán automáticamente a la asignación de plazas existentes sujeto a la finalización de un proceso de candidatura exitoso dirigido por la FIFA y una decisión del Congreso de la FIFA en 2023. Además, habiendo tenido en cuenta el contexto histórico del primer Mundial, el Consejo de la FIFA acordó por unanimidad organizar una ceremonia única de celebración del centenario en la capital del país, Montevideo, donde se celebró la primera edición y se jugarán tres partidos de dicho Mundial en 2030 en Uruguay, Argentina y Paraguay respectivamente”, ratificó en un comunicado el organismo presidido por Gianni Infantino, confirmando, de esta manera, las tres primeras selecciones clasificadas: España, Portugal y Marruecos, que ya estuvieron presentes en Qatar.

Pero, ¿están también Argentina, Uruguay y Paraguay ya clasificadas? La decisión de establecer tres sedes inaugurales distintas a la candidatura general corresponde a un guiño de la FIFA a Uruguay, país donde se llevó a cabo el primer Mundial de la historia, en 1930, y del que se cumplirán cien años. Así, el Mundial del centenario arrancará en el Estadio Centenario de Montevideo. Al igual que ocurre con Argentina, que verá dentro de sus fronteras a su selección campeona del mundo, o con Paraguay, que podrá presenciar en su país el debut de sus combinado nacional.

Además, como confirmó el propio Claudio Tapia, conlleva que las tres selecciones sudamericanas ya tengan sellado de forma automática su billete al Mundial una vez que el Congreso de la FIFA en 2024 confirme, a través de un mero formalismo, a los tres primeros como organizadores y a los tres segundos como sedes de los llamados “partidos de celebración del centenario” de la competición.

Una tradición desde 1934

La clasificación automática del país anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol es una regla que se estableció en 1934, cuando Italia fue elegida como sede del segundo Mundial de siempre. La FIFA considera que el organizador debe tener la oportunidad de demostrar su nivel futbolístico y su capacidad para albergar un evento de tal magnitud, sin tener que competir por un cupo con otras selecciones. Así, se evita que el anfitrión pierda interés o motivación en el proceso clasificatorio, lo que podría afectar negativamente a su preparación y rendimiento.

Sudamérica, por lo tanto, recibirá partidos de un Mundial por sexta vez tras las ediciones de Uruguay 1930, Brasil 1950 y 2014, Chile 1962 y Argentina 1978. España albergará el torneo por segunda vez tras 1982 y se estrenarán Marruecos y Portugal. Sudáfrica 2010 ha sido la única edición en la que África ha acogido el torneo, que volverá a Europa doce años después de Rusia 2018. La de 2030 será, por otro lado, la tercera vez que la competición se dispute en más de un país, tras los antecedentes de Corea del Sur y Japón 2002 y la que se va a jugar en 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

¿Dónde se ha celebrado históricamente cada Mundial?

1930 Uruguay.

1934 Italia.

1938 Francia.

1950 Brasil.

1954 Suiza.

1958 Suecia.

1962 Chile.

1966 Inglaterra.

1970 México.

1974 Alemania Federal.

1978 Argentina.

1982 España.

1986 México.

1990 Italia.

1994 Estados Unidos.

1998 Francia.

2002 Corea del Sur y Japón.

2006 Alemania.

2010 Sudáfrica.

2014 Brasil.

2018 Rusia.

2022 Qatar.

2026 Canadá, Estados Unidos y México.

