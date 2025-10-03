“¡Estamos cansados!” Botes de agua y huecos ‘colapsan’ la Vía Principal de El Mayal

Habitantes de la Avenida Principal de El Mayal, en la vía a Coco e’ Mono, parroquia José Gregorio Bastidas, del municipio Palavecino, alzaron su voz para denunciar el grave deterioro de sus calles, agravado por constantes botes de agua blanca que, aseguran, no han sido atendidos por las autoridades competentes.

María Carolina Alvarado, vecina afectada, expresó que la comunidad ha llegado al límite de la paciencia ante la falta de respuestas, señalando la inacción de los entes responsables. «Aquí ya estamos cansados del bote de agua. Le hemos dicho a Hidrolara, le hemos dicho al alcalde, ya le hemos dicho a todo el mundo de este bote de agua», comentó Alvarado.

La problemática se extiende más allá de un punto específico: «no es nada más aquí, es toda la vía principal que está afectada de huecos y de botes de agua». La vecina alertó sobre las consecuencias directas del mal estado de la vía: «Aquí han habido muchos accidentes, los carros pasan y llenan de agua a todo el mundo».

La comunidad se siente ignorada, pues, a pesar de los esfuerzos, las denuncias no se concretan en soluciones. «Estamos cansados de decir de este bote de agua y nunca han venido para acá a repararlo. Se hacen los reportes y nada que vienen a reparar».

Por lo que hace un llamado directo y enfático a las instituciones gubernamentales para resolver la crisis de la vialidad y el desperdicio de agua, un recurso escaso. «Hacemos un llamado a Hidrolara y a la Alcaldía de Palavecino para que vengan arreglar los botes de agua que está en el sector y otros sectores», enfatizó la vocera, señalando la ironía del desperdicio: «se está desperdiciando el suministro de agua».

La comunidad advierte que el desperdicio del vital líquido es aún más frustrante porque varios sectores aledaños, como Tres Topia, Coco e’ Mono, El Mayal y La Aguada, están «colapsados de suministro». Por ello, esperan una pronta respuesta de las autoridades para detener de inmediato el desperdicio de agua y devolver la transitabilidad segura a su comunidad.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto