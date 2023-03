Estafas en Barquisimeto: Cámara Inmobiliaria fija posición sobre los “escándalos” que afectan a miles de familias

El Presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara, Marco Asuaje, atendió exclusivamente a Noticias Barquisimeto para hablar sobre el tema de las “presuntas estafas” inmobiliarias que inundan a la colectividad larense de denuncias.

Una serie de casos han sido publicados por esta medio, luego de recibir denuncias y documentos que confirman hechos irregulares en varios proyectos habitacionales que nuna se conluyeron, y afecta a cientos de familias que apostaron por una solución para vivir mejor.

“A través de la Cámara Inmobiliaria, de estafas inmobiliarias no hemos recibido denuncias. Las presuntas estafas hay que investigarlas bien”, dijo Asuaje, afirmando que no han recibido ninguna denuncia particular o grupal sobre una estafa inmobiliaria ante esa instancia.

“En el Triángulo del Este lo llaman estafa y los edificios están ahí. Otros no están terminados porque la inflación en esa época se comió al constructor. En otros casos, algunos de los compradores no pagaron al día, porque eso también ha pasado y es cierto que algunas las cobraron y jamás las construyeron”, exclamó Asuaje.

En relación a los servicios básicos que están esperando algunos urbanismos, Asuaje señaló que existen algunos incumplimientos por parte del Estado venezolano: “Tenemos el caso del Triángulo del Este, a CORPOELEC se le pagó la conexión a la subestación de El Ujano y jamás la hicieron. Se cumplió con lo que pedía HIDROLARA para la adecuación del agua y no hacen la conexión para el urbanismo”, destacó.

Proyecto del Triángulo del este en Barquisimeto

Empresas del Triángulo del Este no están afiliadas

Igualmente, el Presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara, informó a Noticias Barquisimeto que ninguna de las empresas que conforman la construcción del Triángulo del Este, están afiliadas ante la instancia que él representa.

Haciendo memoria, Asuaje recordó que hace aproximadamente cinco años. Ellos sirvieron como intermediarios para tratar de solventar la situación entre las empresas y los propietarios: “Tuvimos varias reuniones donde buscamos una conciliación entre ellos, lamentablemente los representantes de la asociación civil no asistieron a las reuniones y más nunca nos volvimos a reunir”, señaló.

“Nosotros actualmente para intervenir, tiene que haber una solicitud de alguna de las partes. En el caso de San Vicente Gardens, tampoco hemos intervenido porque no hay una denuncia o un reclamo ante la Cámara Inmobiliaria”, expresó el Presidente.

Proyecto San Vicente Gardens

Están abiertos a cualquier denuncia

“La cámara está abierta a recibir cualquier denuncia de cualquier constructora, empresa inmobiliaria o agente inmobiliario que haga cualquier estafa referente a un inmueble o que cobre un dinero por un inmueble y no cumpla con las condiciones del mismo”, apuntó Asuaje, al ser consultado si están abiertos a recibir denuncias o reclamos de presuntas estafas inmobiliarias.

En el caso que alguien en particular o un grupo asista a la Cámara Inmobiliaria para hacer una denuncia sobre presunta estafa inmobiliaria, Asuaje explicó que las acciones serían conciliatorias, puesto que ellos no tienen la autoridad de un tribunal.

De este modo, Asuaje no tiene conocimiento si Lara es el estado con más denuncias de presuntas estafas inmobiliarias, pero asegura que, en el recorrido por otras entidades, hay un número significativo de urbanismos construidos a medias: “No quiere decir que porque esté construido a medias hubo una estafa. Porque el estado, con su política de créditos, obligó a los constructores a parar las obras porque no hay créditos”, puntualizó.

Por último, señaló que hoy en día el sector inmobiliario en la construcción, compra y venta sigue sumamente golpeado por la falta de créditos bancarios. Y la mayoría del sustento de este mercado viene actualmente de los alquileres en materia residencial y comercial.

