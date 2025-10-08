Estados Unidos ha destinado más de 21 mil millones de dólares en ayuda militar a Israel

Según el informe, Estados Unidos ha dedicado entre 9.650 y 12.070 millones de dólares en operaciones militares en Yemen y otras zonas del Medio Oriente para respaldar a sus aliados e intereses en esa región, aparte de la asistencia directa.

Estados Unidos destinó al menos 21.700 millones de dólares en apoyo militar a Israel desde el inicio de la operación militar a la Franja de Gaza hace dos años y desde que el Movimiento de Resistencia palestino Hamás defendió al territorio, de acuerdo con el informe publicado el martes por la Universidad de Brown.

El apoyo económico fue aprobado tanto por la administración de Joe Biden en el período de 2021 a 2025 y del actual presidente estadounidense Donald Trump; con destaque en el año 2023, donde se asignaron 17.900 millones de dólares, la mayor cifra en la historia de cooperación entre ambas naciones, reflejó el informe.

EE.UU. HA SUSTENTADO EL GENOCIDIO EN GAZA CON MILLONES DE DÓLARES EN ARMAS PARA «ISRAEL».

De acuerdo con la universidad, esto incrementa el desembolso total de EE.UU. en operaciones militares conexas a entre 31.350 y 33.770 millones de dólares desde el 7 de octubre del año 2023.

El informe también destacó que el impacto humano es significativo: más del 10 por ciento de los habitantes de la Franja de Gaza han muerto o han resultado heridos, y se ha registrado un mínimo de 5,27 millones de personas desplazadas dentro y fuera de Gaza.

El monto total abarca los contratos de venta de armas y la financiación directa, pero no considera los compromisos futuros que aún deben ser ejecutados, señaló el informe del proyecto Costos de la Guerra, del centro universitario.

La ayuda de Estados Unidos se considera fundamental para las operaciones de las fuerzas de seguridad israelíes en Gaza, Cisjordania y otras áreas.

Las armas que EE.UU. proporciona incluyen sistemas de puntería avanzada, misiles, bombas, aviones de combate y helicópteros.

De acuerdo con la investigación, estos medios fueron cruciales en las ofensivas militares de Israel, que han supuesto un elevado coste humanitario en Gaza.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur