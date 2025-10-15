Estado Cojedes: Detuvieron al sacerdote Jesús Ramírez denunciado por presunto secuestro

Jesús Antonio Ramírez Ramírez (34) presuntamente irrumpió en una vivienda en Cojedes y secuestró a los integrantes del núcleo familiar que allí habita .

Agentes policiales detuvieron la noche del domingo al sacerdote Jesús Antonio Ramírez Ramírez (34), quien presuntamente irrumpió en una vivienda ubicada en la población de Manrique, municipio San Carlos, Cojedes y secuestró a los integrantes del núcleo familiar que allí habita.

En esa casa se encontraba Yasmil Farfán, quien confesó a los funcionarios que “mantiene una relación amorosa (con el sacerdote) y en ningún momento estuvo ni sometida ni secuestrada”, dice la minuta policial.

Agentes de Policojedes acudieron al sitio tras recibir una denuncia formulada por un hombre, quien adujo que el sacerdote mantenía secuestrada a una familia.

Al ingresar a la casa, el sacerdote “desistió de su actitud hostil y procedió a entregarse a la policía del estado Cojedes”, agrega la minuta donde se añade que “se continúa con el proceso de investigación”.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para profundizar en el caso y determinar la responsabilidad penal; mientras que el sacerdote, que actualmente pertenece a la Arquidiócesis de Barquisimeto, se encuentra detenido para ser imputado según las leyes del país.

La comunidad, aún consternada, lamenta profundamente lo ocurrido, especialmente por tratarse de una figura que en el pasado representó un rol espiritual y de confianza en la zona.

