«Esta es nuestra oportunidad»: El veterano Tomás Rincón, el sueño de La Vinotinto de llegar al Mundial sigue intacto

El veterano Vinotinto ofreció declaraciones sobre la próxima fecha eliminatoria y sus últimos momentos con la selección.

El sueño Vinotinto sigue intacto en el corazón de la selección, y así lo demostró Rincón en entrevista para el medio de comunicación Conexión Goleadora.

Leer También: ¡Decidido! Así se preparará La Vinotinto para medirse a Argentina por las Eliminatorias al Mundial 2026

El experimentado capitán, actual hombre del Santos FC de Brasil, compartió sus apreciaciones de cara a la próxima fecha eliminatoria, definitoria para su permanencia en el 7mo puesto de la tabla y su pase a repechaje, aquella que ha sido denominada como la justa más importante en la historia de la selección.

«Hemos venido peleando y creciendo. Hemos juntado varias generaciones» Comenzó Tomás. «En esta eliminatoria tenemos algunos cupos más.. Chile y Perú se han quedado en el camino; todo este proceso de esta eliminatoria sabíamos que teníamos una diferencia con otras eliminatorias. Estoy convencido de que esta lo vamos a lograr… Lo merecemos, lo necesitamos y lo hemos peleado de corazón» afirmó sobre su posible clasificación al Mundial 2026, de darse el pase al Repechaje.

Último partido de eliminatoria del «Capi»

Además, aprovecharon la oportunidad para saber acerca del futuro de Rincón a nivel de selección, cuestión que respondió de la siguiente manera: «Ante Colombia será mi último partido con la Vinotinto en Eliminatorias… Después vendrá el mundial y cerraríamos un ciclo de manera maravillosa» aseguró.

Tomás Rincón, hasta este punto suma un total de 132 partidos de Eliminatoria, y más de 10.000 minutos disputados dentro del engramado, figurando como uno de los más curtidos dentro del repertorio nacional.

Los dos últimos encuentros de la Vinotinto serían ante Argentina (04/09) en el último partido de Eliminatorias para Lionel Messi y Colombia (09/09), finalizando en el Monumental de Maturín, en busca de sumar los puntos necesarios que permitan permanecer en el el 7mo lugar.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder