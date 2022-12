Esta es la propuesta del sector transporte en Lara para el nuevo precio del pasaje

Rechazaron las acciones que ocurrieron el pasado lunes y reafirman su compromiso con el diálogo como medio para lograr sus mejoras en el sector.

Así lo informó en rueda de prensa Briant Reyes secretario de reclamos del Sindicato Bolivariano de Transporte del estado Lara, quien dijo se mantienen firmes en la defensa de las justas reivindicaciones para todos los trabajadores del volante, todo bajo el marco jurídico legal.

“El pasado 14 de noviembre hicimos entrega de una propuesta a la AMTT de Iribarren para ajustar la tarifa a 0.70 centavos de dólar dada la continua subida del dólar, lo cual repercute en el costo de los insumos y repuestos para mantener las unidades, además del alza en los alimentos que también eso afecta como pueblo”

Indicó Reyes que durante este mes de diciembre se han venido realizando reuniones en Caracas con el ministro Reverol para tratar de llegar a un acuerdo que beneficie a todo el sector.

“Esperamos que el próximo viernes 16 se pueda definir el tema de la tarifa en una reunión de la Vicepresidenta Delcy Rodríguez y el Órgano Superior de Transporte” indicó Reyes.

Estamos claros que también los trabajadores de todo el país necesitan un salario justo pues por más que se aumente la tarifa, si el trabajador no tiene un mejor sueldo se repite la misma situación; igualmente llamamos a la conciencia de nuestro pueblo para que nos entienda también la difícil situación que estamos pasando como sector transporte».

Los trabajadores del volante también se ven afectados por la situación país, y además no solo por la actual tarifa sino también por la crítica situación que tenemos para poder abastecer combustible; solamente nos permiten colocar 140 litros de gasolina semanales por cada unidad; con gasoil solo podemos llenar una unidad cada 30 días, esto no es suficiente para trabajar y prestar un buen servicio a los usuarios y demuestra que no se cumple con lo emitido por Pdvsa para la atención del sector transporte , y debemos pagar el combustible a precio dolarizado

En Lara deberíamos contar con 55 estaciones de servicio para el sector lo cual tampoco se cumple, por lo cual solicitamos la presencia en el estado de una comisión del ministerio de transporte para que puedan confirmar esta situación.

Toda esta situación ya se le ha planteado a la Amtt pero aún no tenemos solución y se continúan las reuniones a nivel nacional para tratar de lograr acuerdos.

Por su parte Néstor Pineda presidente de la Asociación línea 16 y Yoan Orozco de la Ruta 5 indicaron que sus afiliados no tienen participación en los hechos violentos que se presentaron el día lunes y categóricamente rechazan este tipo de acciones y reafirmaron que el diálogo siempre será la mejor manera para resolver cualquier situación; finalmente comentaron que como es tradicional durante el mes de diciembre se sugiere pagar al usuario solamente un bolívar adicional como aguinaldo a los trabajadores del volante.

Jose Alejandro/ Noticias Barqusimeto