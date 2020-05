Esposa del capitán Antonio Sequea: “Temo por su vida, por lo que pido que se les respete el derecho a la vida»

Verónica Noya, esposa del capitán Antonio Sequea quien fue detenido este lunes por los cuerpos de seguridad al estar vinculado como parte de la “Operación Gedeón”, pidió al gobierno de Nicolás Maduro que respete el derecho a la vida.

“Aún no termino de procesar esta noticia. Para mi fue un golpe enterarme por las redes lo que pasó. Me preocupó no saber de él, tengo cuatro días sin saber nada”, indicó en entrevista ofrecida a VPI.

Asimismo, pidió que se respete el debido proceso: “Temo por su vida, por lo que pido que se les respete el derecho a la vida, que no sean torturados”.

“En Venezuela no se sabe quién manda, hay un grupo de militares que tienen secuestrado al país (…) es el miedo quien los tiene paralizados”, expresó también durante una entrevista ofrecida a W Radio de Colombia.

En ese sentido, manifestó que “siempre hemos estado de acuerdo en dar un paso adelante para lograr la libertad en el país”.

