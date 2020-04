ESPN estrenará serie documental sobre Michael Jordan donde el legendario basquetbolista narrará diversas anécdotas sobre su vida deportiva en el mundo del baloncesto.

En referencia a la serie documental «The Last Dance», Jordan confesó que desde 1997-1998 comprendió que había llegado su final con los Chicago Bulls.

«Al inicio de la temporada, básicamente comenzó cuando el gerente general de los Bulls, Jerry Krause le dijo a Phil Jackson que podía ir 82 y 0 y que nunca tendría la oportunidad de regresar. Sabiendo eso, me casé con Jackson, obviamente, y si él no iba a ser el entrenador, entonces obviamente no iba a jugar”, comentó la leyenda deportiva en «Good Morning America».

«Así que Phil comenzó el año diciendo, ‘Este Es El Último Baile’ y lo enfrentamos de esa manera. Tan triste como sonaba a principios de año, tratamos de disfrutar el año y terminarlo de la manera correcta ”, agregó.

La serie documental, que comenzará el domingo por la noche en ESPN y se extenderá durante los próximos cinco domingos.

El audiovisual de ESPN narra la última temporada de Jordan en Chicago que le otorgó el tercer título consecutivo de los Bulls, el sexto en ocho temporadas.

Igualmente cubre la vida de Michael Jordan hasta ese año, así como la trayectoria deportiva experimentada en North Carolina, donde conquistó un campeonato nacional.

Durante su experiencia deportiva con North Carolina en 1982, encestó el tiro ganador en el juego de campeonato contra Patrick Ewing y Georgetown.

ESPN estrenará serie documental sobre Michael Jordan, en el mismo la máxima leyenda afirma que en ese instante pasó de «Mike Jordan» a «Michael Jordan».

«Hasta ese momento, nadie sabía quién era yo», dijo Jordan.

«Fuera de la universidad, me conocían como ‘Mike Jordan’. Y cuando encesté a ese tiro, mi nombre completo se convirtió en ‘Michael Jordan’, y creo que resonó con mucha gente fuera de UNC», insistió entre risas.

A continuación «The Last Dance», el trailer de la docuserie que narra la historia de Michael Jordan y la dinastía de los Chicago Bulls.

El documental de 10 partes será estrenado el 19 de abril en ESPN. Si deseas visualizar el trailer extendido, puedes encontrarlo AQUÍ.

Información: Líder En Deportes