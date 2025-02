¡Esperando solución! Vecinos de El Japón II en Barquisimeto cumplen 13 días sin suministro eléctrico

Los habitantes del sector El Japón II, específicamente en el callejón 33A entre carreras 27 y 28 de Barquisimeto, se encuentran en una situación crítica, ya que llevan 13 días sin el suministro de energía eléctrica. Esta problemática afecta a 16 familias que enfrentan serias dificultades en su vida cotidiana.

Pastora Ramírez, una de las vecinas afectadas, expresó su desesperación: «Estamos aquí para hacerle un llamado a los ingenieros de la energía eléctrica, ya que hemos introducido una carta explicando nuestra situación. Los tres transformadores de la zona están dañados y, además, hemos perdido 50 metros de cable».

Ramírez continuó: «Necesitamos que nos ayuden y que no se olviden de nuestro problema. Aquí hay niños con condiciones especiales y mi mamá está en cama. Imaginen si se me presenta una emergencia. También hay personas con discapacidades visuales e incluso una señora que fue recién operada. Solo queremos que nos ayuden, que no ignoren nuestra situación».

Ante la falta de respuestas, Pastora mencionó que está considerando llevar su reclamo nuevamente a Corpoelec, así como a la alcaldía y la gobernación. «Voy a introducir varias cartas para buscar una solución. Ya hemos esperado demasiado tiempo sin recibir ninguna respuesta», agregó.

Por su parte, Rossana Pérez, otra vecina afectada, compartió su angustia: «Me veo muy afectada por la situación que estamos viviendo. Tengo un niño con autismo y estoy recién operada. Esto se ha vuelto insostenible».

Rossana hizo un llamado a Corpoelec, diciendo: «Queremos que vengan y resuelvan la situación. Tengo que comprar comida a diario y las noches son insoportables por el calor. Necesitamos que nos escuchen».

Finalmente, subrayó: «Sabemos que no somos el único sector afectado, pero nuestra situación es crítica. Ya son 13 días sin luz y estamos en condiciones precarias».

Los residentes de El Japón II esperan que sus voces sean escuchadas y que las autoridades competentes tomen medidas inmediatas para restablecer el suministro eléctrico en la zona. La comunidad hace un llamado urgente a Corpoelec para que atienda su situación y evite que se agrave aún más.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto