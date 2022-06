Esperan posición oficial sobre aumento del gasoil para evaluar el impacto

Gremios de empresarios y productores agropecuarios esperan posición oficial del Gobierno de Maduro sobre el aumento de gasoil a 0,50 por litro para hacer un pronunciamiento y evaluar el impacto que tendrá en el consumidor y la compra de productos de la cesta básica. La información fue precisada por fuentes consultadas por El Pitazo este miércoles, 1 de junio.

A través de redes sociales, el aumento del gasoil se mantiene en tendencia por los reclamos que lideran transportistas y ganaderos después del anuncio. Los usuarios también están preocupados por el impacto que tendrá en el costo de los productos básicos al llegar a los establecimientos comerciales.

Desde el domingo, 29 de mayo, por órdenes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) las estaciones de servicios comenzaron a cobrar 0,50 centavos de dólar por cada litro, siendo el mismo costo del litro de gasolina en las bombas dolarizadas.

En El Pitazo se consultaron a representantes de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenagas), Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) y la Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac) sobre el impacto que tendría el aumento del gasoil al consumidor en productos.

Hasta ahora, estas instituciones no han fijado una postura oficial y siguen realizando evaluaciones internas para determinar el alcance que tendrá este aumento en el usuario final. Sus representantes coincidieron que esperan pronunciamientos del Gobierno de Maduro para determinar su impacto y esperan llegar a un acuerdo con el costo.

“En estos momentos, estamos analizando y esperando para fijar una posición oficial. En una parte de la cadena habrá más impacto que en otras. No queremos adelantarnos porque es algo que va a afectar desde la parte de producción, el procesamiento y transporte, no solo hasta los centros de preparación, sino a la distribución y que lleguen al consumidor final”, explicó uno de ellos, quien prefirió no identificarse.

Ángel Reyes, habitante del estado Zulia, cuestionó en su cuenta de Twitter el aumento del gasoil y le preocupa cómo afectará en la compra mensual de alimentos para su familia. «En cada casa se hacen maromas para poder comer, y ahora estamos con el alma en vilo con el aumento del gasoil. Eso también lo va a pagar el consumidor», publicó.

El presidente Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Celso Fantinel, advirtió que el gremio no tiene cómo enfrentar el incremento del gasoil en una nota de prensa publicada por Portuguesa Reporta, este miércoles.

Fantinel dice que, a su juicio, se debe impulsar un plan de abastecimiento para agricultores y ganaderos, asegurando la demanda de diesel para el sector agrícola y ganadero del país.

El aumento del diésel mantiene protestas de gandoleros en Portuguesa, además de reclamos de transportistas en varios estados del país, tanto de rutas urbanas, como interurbanas, quienes piden que se llegue a un costo de 0,15 o 0,20 centavos de dólar por litro.

