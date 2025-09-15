“Esperamos al alcalde”: Vecinos del sector 5 de Julio claman por reparación de sus calles

En el corazón del oeste de Barquisimeto, la paciencia de los vecinos de la calle 2 del sector 5 de Julio ha llegado a su límite. Más de una década de abandono ha convertido sus vías en un verdadero calvario, un problema que, según sus residentes, las autoridades han ignorado sistemáticamente a pesar de los constantes llamados.

Héctor Mosquera, un habitante de la zona que ha vivido de cerca el deterioro progresivo de su comunidad, no escatima palabras para describir la situación. «Aquí tiene mucho tiempo que no asfaltan. Cada calle es peor que otra», comenta con frustración.

Las vías, que en su momento fueron el orgullo del barrio, ahora son un laberinto de baches y huecos que dificultan el tránsito de vehículos y peatones. Mosquera explica que, si bien las aceras se mantienen en un estado aceptable, el problema principal radica en las calles mismas, desgastadas por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento.

El deterioro no es un capricho del destino, sino la consecuencia directa del abandono, según los vecinos. «Las calles se dañaron con el paso del tiempo y no les meten mano», añade Mosquera, quien subraya que la comunidad ha intentado en múltiples ocasiones contactar a los organismos competentes para buscar una solución, pero sus ruegos han caído en oídos sordos. «Los vecinos han hecho el llamado a las autoridades competentes, pero no hacen caso», lamenta.

Para la comunidad, la solución no es un simple capricho estético, sino una necesidad para mejorar su calidad de vida y el bienestar general. «Queremos que las compongan, porque barrio bonito es el que está bien arreglado», sostiene Mosquera, reflejando el sentir de sus vecinos. La esperanza, aunque debilitada por los años de espera, no se ha perdido por completo.

Los habitantes del sector 5 de Julio mantienen la fe en que sus ruegos finalmente serán escuchados. «Aquí en 5 de Julio esperamos al alcalde para que arregle esto», concluye Mosquera, en un llamado directo a la máxima autoridad municipal. La comunidad se mantiene unida en su demanda por una calle digna, un derecho básico que, consideran, les ha sido negado por demasiado tiempo.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto