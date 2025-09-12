Un violento accidente en la vía a El Cují, cerca de la mina de cemento, dejó a dos mujeres gravemente heridas, tras el choque de su motocicleta contra una camioneta Ford azul. La colisión, que interrumpió el tránsito, resultó en daños severos para ambos vehículos. Por consiguiente, Las víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Central Antonio María Pineda, donde los paramédicos y el personal, trabaja incansablemente para estabilizar a la acompañante, cuyo estado es sumamente delicado.

Las autoridades investigan las causas y la comunidad entera se mantiene a la expectativa, pendientes de la pronta recuperación de las mujeres.

Espeluznante accidente vía a El Cují: Dos mujeres luchan por su vida

Testigos presenciales describieron una escena de «alto impacto.» La camioneta Ford azul quedó con la parte delantera destrozada, mientras que la moto, sin forma a escasos metros del suceso.

Se presume que la moto era conducida por una joven mujer, mientras que la acompañaba una señora, que lamentablemente, se llevó la peor parte del golpe. Su estado, según los primeros reportes de los paramédicos que llegaron al sitio, es crítico. Ambas, fueron auxiliadas y trasladadas de urgencia al Hospital Central Universitario «Dr. Antonio Maria Pineda» (HCUAMP) de Barquisimeto.

El conductor de la camioneta, visiblemente conmocionado pero afortunadamente ileso, colaboró con las autoridades en el lugar de los hechos. Las causas exactas del accidente aún se investigan, pero el suceso ha reabierto el debate sobre la seguridad vial de la región, un tema que se ha vuelto una constante en la vida de los barquisimetanos, porque no solamente involucran motorizados, todos en general.

Pronta atención de los Paramédicos

La identidad de las víctimas no ha sido revelada. El dolor y la preocupación ya se han apoderado de quienes presenciaron la escena y de quienes temen por la vida de estas dos mujeres. El equipo periodístico de Noticias Barquisimeto, se mantendrá al pendiente de la información.

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / NB