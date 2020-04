Especulación y remarcajes de precios desesperan al pueblo y “nadie pone un para ‘o” a tanto abuso

El pueblo no aguanta esta escala inflacionaria donde los alimentos cambian de precios cada día sin que la autoridad ponga orden

Cada mañana la gente busca ofertas de los productos de la cesta básica, y no salen de su asombro como los comercios cambian los precios de los alimentos y otros rubros, en función de cómo amanece el llamado “dólar paralelo”.

Y es que el valor de la moneda norteamericana en relación al bolívar ha registrado esta semana unas alzas bastante elevadas por día, lo que ha llevado a los grandes y pequeños comercios a realizar “remarcaje” de precios en sus productos, Incluyendo la mercancía de los depósitos que fueron compradas con anterioridad.



En los principales mercados populares de Barquisimeto, incluyendo zonas del centro este de la ciudad, los compradores se sienten afectados por el sobreprecio y especulación, sin que alguna autoridad le ponga un “parao” a este fenómeno inflacionario que atentan contra la estabilidad de las familias de escasos recursos.

Por las nubes los productos de primera necesidad

“Ayer tuve que salir a buscar un arroz y medio cartón de huevos y llegué a mi casa con dolor de cabeza, ante tanta especulación. Hoy tuve que venir al mercado para buscar unos plátanos y harina para las arepas, y me tuve que regresar con las bolsas vacías porque todo aumentó y no pude comprarlos”, dijo molesta una señora que visita regularmente el centro de Barquisimeto y que se siente indefensa ante lo llamó como “una locura”.



En muchas panaderías en horas de la mañana un pan campesino tenía un costo de entre 90.000 y 100.000 Bs, mientras que la canilla oscilaba los 60.000 Bs. Luego pasada la 1:00 p.m. ya el precio del pan había cambiado y costaba un campesino, el más barato, 140.000 Bs, mientras que la canilla pasaba los 80.000 Bs.

Los precios de la carne también se incrementaron notablemente, el kilo de carne sobrepasó la barrera de los 750.000 Bs. mientras que el kilo de pollo entero estaba por encima de los 400.000 Bs, las Frutas, verduras y hortalizas también triplicaron sus precios, y un cartón de huevo ya ronda los 850 mil bolívares, y ni el pagar en efectivo hace que la compra te salga más económica.



Ante esta grave situación los consumidores víctimas de la especulación hacen un llamado a la autoridad que le compete la materia, para frenar a los inescrupuloso comerciantes, que no respetan estar en medio de una pandemia para remarcar a cada rato los productos de primera necesidad. “Hace falta mano dura. Un gobierno que se respete no debe permitir que agredan al pueblo”, exclamó un padre de familia que caminaba cabizbajo por la avenida Vargas.



Otra interrogante que se hacen los venezolanos es cómo el dólar sigue subiendo en estos momentos donde las fronteras están cerradas, y la importación, compra y venta de productos se ha reducido.



Recordemos que este miércoles 22 de abril en cadena nacional, el presidente Nicolás Maduro prometió poner mano dura y atajar lo que denominó como “una especulación brutal”.

Carmen Meléndez promete “mano dura”



Durante el reporte informativo desde el Puesto de Comando Regional transmitido poSomos 93.5 FM y Somos Televisión de Barquisimeto, la gobernadora del estado Lara Carmen Meléndez acompañada del jefe de la Zodi General Moreno, abordaron este complejo tema que afecta al pueblo advirtiendo que «Vamos tener mano dura con aquellos negocios que se quieren aprovechar del pueblo durante la pandemia».

Sin embargo, hasta ahora no se observa un cambio de actitud por parte de los comerciantes inescrupulosos, que solo les interesa la ganancia rápida en las ventas de los alimentos de la cesta básica, sin importar el bolsillo de las personas más humildes de la región.

