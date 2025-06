España: Nico Williams le dice al Athletic Club de Bilbao que se quiere ir al Barcelona

Según fuentes del club azulgrana, el jugador habría dado el paso a través de su representante. El Athletic no le dará facilidades de pago.

Al filo de las 15:30 horas de este martes, las cabeceras deportivas de Barcelona, Mundo Deportivo y Sport, se hicieron eco de una información de El Chiringuito en la que se desvelaba a través de fuentes azulgrana que Nico Willliams había comunicado al Athletic de Bilbao su intención de abandonar el club rojiblanco previo pago de la cláusula de rescisión, que asciende a unos 64 millones de euros. Según pudo saber AS, ese paso se habría dado a través de su representante.

La información completaba una secuencia que habría arrancado el pasado 13 de junio, cuando Sport había destapado una reunión secreta entre el agente de Nico Williams, Félix Tainta, que había tenido continuidad los días 18 y 19 de junio. El miércoles pasado, Deco cogió un avión rumbo a Ibiza, donde Nico estaba terminando de pasar la primera parte de las vacaciones. Algunas fuentes aseguraron que el motivo de su reunión era ver a Hansi Flick, que estaba en Formentera. Otras versiones, sin embargo, aseguraban que había existido un cara a cara entre las partes. Un día más tarde, el periodista Fabrizio Romano, especializado en mercado, dio por hecho el trato entre el jugador y el Barça, con detalles sobre el contrato, que se alegraría hasta junio del 2031 y según el que cobraría entre siete y ocho millones de euros al año.

El pasado domingo, Deco, director deportivo del Barça, no se escondió. “Si se dan las circunstancias, lo intentaremos”, le dijo a La Vanguardia en una entrevista en la que se entendía todo. Después de recular la temporada pasada, cuando le había dado el sí al presidente del Barça, Joan Laporta, para echarse para atrás luego y decidir permanecer en el Athletic junto a su hermano Iñaki, que será capitán por cierto la próxima temporada, Nico ha dado el último paso para ser oficialmente jugador del Barça, donde se juntará con Alejandro Balde, su gran amigo, además de Lamine (los presentó al lateral) o Pedri, a quien también está muy unido. Desde el vestuario azulgrana, hace semanas se da por hecho el acuerdo.

Nico, que renovó el pasado mes de diciembre hasta 2027, tendrá ahora que depositar su cláusula de rescisión en la sede de LaLiga. Aunque se ha especulado en las últimas horas con que ya habría retirado sus enseres personales de Lezama, AS confirmó que ese extremo no es cierto. Además, y como ya informó este diario este domingo, el Athletic piensa fiscalizar tanto el pago de la cláusula como la inscripción del jugador en LaLiga, conociendo los problemas del club azulgrana con el fairplay financiero. Desde Ibaigane, además, no se darán facilidades de pago.

Según anunció el presidente de LaLiga, Javier Tebas, hace unos días, el club azulgrana no está todavía en la regla 1:1, lo que complicaría la luz verde a la inscripción del jugador, que espera no verse envuelto de nuevo en una suerte de caso Dani Olmo. El Barça, mientras, se muestra tranquilo, espera pagar la cláusula la próxima semana y asegura que no tendrá problemas para inscribir al jugador.

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS